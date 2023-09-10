大直民宅下陷坍塌！徐巧芯臉書突停更3天　「神隱0點評」遭轟

如何買房／大直倒塌！「基泰大直」2承購戶想解約　最高恐賠900萬

▲基泰建設新建案「基泰大直」因施工不慎，導致鄰近7棟民宅傾斜下陷。基泰大直31戶承購戶據悉有2戶想解約，違約金恐賠900萬元。（圖／記者陳明中攝 , 2023.09.08）
▲基泰建設新建案「基泰大直」因施工不慎，導致鄰近7棟民宅傾斜下陷。基泰大直31戶承購戶據悉有2戶想解約，違約金恐賠900萬元。（圖／記者陳明中攝 , 2023.09.08）

記者徐銘穗/綜合報導

編按：內政部最新公布，去年第4季全國購屋痛苦指數（房價所得比）為9.61倍，最痛苦的當數台北市15.77倍，也就是台北人要15.77年不吃不喝才能買房。只是，全台目前住宅存量為922.8萬宅，買房真有那麼難？《NOWnews今日新聞》即起每周日推出《如何買房》專欄，匯集相關專家建議，帶讀者了解買房眉角，及早圓夢。本周台北市大直發生7棟公寓倒塌事件，禍首是隔壁的新建案「基泰大直」，31戶承購戶今（10）傳有2戶想解約，基泰稱「按契約走」，若以總價15%違約金計算，最高可能要賠900萬元。

我是廣告 請繼續往下閱讀
基泰建設（2538）大直海砂屋改建案「基泰大直」工地7日晚上發生坍塌，害鄰近7棟公寓傾斜下沉，預防性撤離464人。基泰建設對受災戶提出「合建意見書」，提出「舊建物一坪換一坪+車位」，但更慘的是「基泰大直」31戶承購戶，看著基地整個塌陷，工程品質堪憂，想解約卻得付出大筆違約金。

▲基泰建設董事長陳世銘今（10）日下午3時召開重訊記者會，他一現身就鞠躬致歉，並宣布辭去基泰建設董事長一職。（圖／記者葉政勳攝）
▲基泰建設董事長陳世銘今（10）日下午3時召開重訊記者會，他一現身就鞠躬致歉，並宣布辭去基泰建設董事長一職。（圖／記者葉政勳攝）
對此，基泰建設今（10）午3時許在證交所召開緊急記者會，董事長陳世銘3度鞠躬道歉，宣布辭職負責並將後續全權交給總經理馮先勉處理。關於「基泰大直」承購戶解約部分，馮先勉說明，31戶承購戶中，目前有2戶表達解約意願，將依契約內容辦理，但會「從寬認定」。

依照「預售屋買賣定型化契約」規定，若是在簽約後反悔想解約，違約金最高為總價15%，超過建商必須退回，不足15%則是將已繳納款項視為違約金。馨傳不動產智庫執行長何世昌說明，在預售屋的契約中，由於房子還沒蓋好，消費者無法主張建築有瑕疵，想解約只能賠違約金。

若以預售解約總價15%違約金計算，「基泰大直」預售實價登錄共有36筆成交資料，排除5筆關係人特殊交易，平均成交均價為134.97%萬元／坪，最高單價為144.39萬元／坪，若以19.87坪房型、總價2870萬元計算，解約違約金約為430.5萬元，若以50.83坪、最高總價6007萬元計算，違約金高達901.05萬元。

▲北市大直基泰建設建案施工導致周邊民宅發生坍塌。（圖／記者陳明中攝，2023.09.08）
▲北市大直基泰建設建案施工導致周邊民宅發生坍塌。（圖／記者陳明中攝，2023.09.08）
而且，平均地權條例子法修正案7月1日上路，嚴格限制換約轉售，民眾買預售屋只有9狀況可「換約轉售」，包括簽約後買方死亡、夫妻或二等親間轉售、非自願失業超過6個月、房屋因災害損毀不堪居住等，讓預售屋換屋轉售難上加難。

相關新聞：平均地權條例懶人包！預售屋9狀況可轉售　4類檢舉獎金最高千萬元

盡管台北市長蔣萬安承諾，已購入預售屋「基泰大直」的屋主若需要解約，或有相關法律諮詢，法務局已成立專責窗口協助。但是，消基會房屋委員會委員張欣民指出，由於建案僅是預售階段，無法認定「期約到時建商無法給付」，目前消保機制無法介入，住戶暫時只能與建商自行協商。

🔴最新揭露全國購屋痛苦指數（房價所得比）為9.61倍，最痛苦的當數台北市15.77倍，也就是台北人要15.77年不吃不喝才能買房。買房真有那麼難？《NOWnews今日新聞》周日專欄《如何買房》，看專家帶讀者了解買房眉角。

更多「北市大直民宅塌陷」相關新聞。

基泰建設董事長陳世銘喊辭職負責　記者會還在開：他5分鐘就閃人

大直倒塌！基泰「合建意向書」暗藏霸王條款　合建3模式差異公開

基泰發合建意向書！「1坪換1坪+車位」　律師揪細節：一定出問題

基泰建設「基泰大直」對面也是海砂都更案　潛在風險區曝！快檢測

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞