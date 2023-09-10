如何買房／大直倒塌！「基泰大直」2承購戶想解約　最高恐賠900萬

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對此，基泰建設今（10）午3時許在證交所召開緊急記者會，董事長陳世銘3度鞠躬道歉，宣布辭職負責並將後續全權交給總經理馮先勉處理。關於「基泰大直」承購戶解約部分，馮先勉說明，31戶承購戶中，目前有2戶表達解約意願，將依契約內容辦理，但會「從寬認定」。
依照「預售屋買賣定型化契約」規定，若是在簽約後反悔想解約，違約金最高為總價15%，超過建商必須退回，不足15%則是將已繳納款項視為違約金。馨傳不動產智庫執行長何世昌說明，在預售屋的契約中，由於房子還沒蓋好，消費者無法主張建築有瑕疵，想解約只能賠違約金。
若以預售解約總價15%違約金計算，「基泰大直」預售實價登錄共有36筆成交資料，排除5筆關係人特殊交易，平均成交均價為134.97%萬元／坪，最高單價為144.39萬元／坪，若以19.87坪房型、總價2870萬元計算，解約違約金約為430.5萬元，若以50.83坪、最高總價6007萬元計算，違約金高達901.05萬元。
而且，平均地權條例子法修正案7月1日上路，嚴格限制換約轉售，民眾買預售屋只有9狀況可「換約轉售」，包括簽約後買方死亡、夫妻或二等親間轉售、非自願失業超過6個月、房屋因災害損毀不堪居住等，讓預售屋換屋轉售難上加難。
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盡管台北市長蔣萬安承諾，已購入預售屋「基泰大直」的屋主若需要解約，或有相關法律諮詢，法務局已成立專責窗口協助。但是，消基會房屋委員會委員張欣民指出，由於建案僅是預售階段，無法認定「期約到時建商無法給付」，目前消保機制無法介入，住戶暫時只能與建商自行協商。
🔴最新揭露全國購屋痛苦指數（房價所得比）為9.61倍，最痛苦的當數台北市15.77倍，也就是台北人要15.77年不吃不喝才能買房。買房真有那麼難？《NOWnews今日新聞》周日專欄《如何買房》，看專家帶讀者了解買房眉角。
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