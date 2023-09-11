獨／劉俊豪事件鬧大！父親護航引發爭議再度被告妨害名譽、誹謗　

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劉俊豪去年上一軍跟前女友感情選擇結束，卻是因為疑似跟富邦實習防護員曖昧影響，劈腿後被交往四年多蕭姓女友抓到憤而分手，劉俊豪想要復合，也持續跟對方偶有聯絡，不僅對外放話前女友母親「騷擾」他，還在公開用社群怒罵對方「你又來吵什麼！神經病、操、幹」等不雅字眼，並透過限時動態表達不滿讓自己捲入官司。
蕭姓女友母親表示，劉俊豪當初高一就跟女兒交往到大二，她一直把劉俊豪當成半個孩子在看待，但卻換來劉俊豪用公眾帳號辱罵，讓女方母親極為痛心，決定提告，原本還想給他機會，結果劉俊豪父親竟然在社團反擊，讓她名譽再度受損，憤而提告。
蕭姓前女友母親表示：「本來想說這起事件告一段落，就以法院判決為主，但他們說的不是事實，本來還想給他們後路，但對方沒有悔意，這些指證都無法說明。」
劉俊豪父親質疑 再度引起前女友一家不滿
劉俊豪父親寫下：「一、嫌棄俊豪家沒錢，那當初為何讓他們繼續交往？ 二、詢問俊豪：為什麼是現任女友跟著他享福 三、為何要跟俊豪說他的生涯「終點」會毀在現任女友 四、為何總是要用「恁爸」來跟俊豪質詢式對話。」
蕭姓前女友母親表示，「俊豪110、111年兩年各捐五萬，都是劉爸自己捐給徐生明棒球協會，只是用俊豪的名義，但俊豪完全沒有想捐錢的本意，附上俊豪跟我們的抱怨對話，再來訂製全新手套送給美濃少棒、青少棒，都是劉爸個人要捐贈，也是用俊豪的名義去捐贈而非俊豪本意，俊豪還覺得自己的學弟打的很爛),為何要捐贈？劉爸你一直在人設自己的兒子，你為的又是什麼呢？俊豪說被長期留言關心也很無奈，請你們出示長期留言關心的證據吧！別再說謊！」
幫劉俊豪找球隊 反被劉父控訴不滿提告
蕭姓前女友母親表示，當初劉俊豪沒有球隊，不但幫助他找尋球隊，也請經紀人朋友等幫忙，沒想到劉父不但在他第一次選秀時就隱藏他有機會自主培訓的機會，讓他去念大學，對此父子關係也有很大影響。
蕭姓前女友母親透露，劉俊豪本來要去安永鮮物（現全越運動）報到，但又要去富邦報到以自主培訓方式進入職棒，並沒有要求劉俊豪一定要跟現任經紀人簽約，並非事實。