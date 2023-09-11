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獨／劉俊豪事件鬧大！父親護航引發爭議再度被告妨害名譽、誹謗　

▲富邦悍將內野手劉俊豪，被爆出與富邦實習防護員大搞曖昧，之後透過經紀公司致歉，但父親仍被告妨害名譽、誹謗。（圖／富邦悍將提供）
▲富邦悍將內野手劉俊豪，被爆出與富邦實習防護員大搞曖昧，之後透過經紀公司致歉，但父親仍被告妨害名譽、誹謗。（圖／富邦悍將提供）

運動中心/綜合報導

富邦悍將內野手劉俊豪日前因為疑似在公眾IG帳號用摯友發限時動態辱罵三字經，並且還透過現任女友轉發，遭到蕭姓前女友母親不滿，針對劉俊豪此起事件行為，提出「公然侮辱、洩漏個資、妨害名譽」等，委請律師一併提告，雖然富邦球團也在事情爆發後表示，「本次事件雖屬球員私領域事件，球團仍會依隊內規定辦理及要求球員應謹慎處理，並再次告誡球員身為公眾人物除追求場上表現外，平時更應謹言慎行。」但顯然劉俊豪父親劉正光並不這樣認為，他近期在社團公開質疑蕭姓母女的動機，並且親筆寫「千字長文」，對前女友一家反擊，讓蕭姓女友母親不滿，《NOWnews今日新聞》獨家訪問到蕭姓前女友母親並委請律師再度提告「妨害名譽」、「誹謗」等，希望對方在法庭說清楚、講明白。

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劉俊豪與富邦實習防護員曖昧，前女友抓包分手

劉俊豪去年上一軍跟前女友感情選擇結束，卻是因為疑似跟富邦實習防護員曖昧影響，劈腿後被交往四年多蕭姓女友抓到憤而分手，劉俊豪想要復合，也持續跟對方偶有聯絡，不僅對外放話前女友母親「騷擾」他，還在公開用社群怒罵對方「你又來吵什麼！神經病、操、幹」等不雅字眼，並透過限時動態表達不滿讓自己捲入官司。

蕭姓女友母親表示，劉俊豪當初高一就跟女兒交往到大二，她一直把劉俊豪當成半個孩子在看待，但卻換來劉俊豪用公眾帳號辱罵，讓女方母親極為痛心，決定提告，原本還想給他機會，結果劉俊豪父親竟然在社團反擊，讓她名譽再度受損，憤而提告。

▲劉俊豪父親劉正光質疑蕭姓前女友及母親動機，親筆寫長文反擊。（圖／富邦悍將社團）
▲劉俊豪父親劉正光質疑蕭姓前女友及母親動機，親筆寫長文反擊。（圖／富邦悍將社團）
▲劉俊豪父親劉正光質疑蕭姓前女友及母親動機，親筆寫長文反擊。（圖／富邦悍將社團）
▲劉俊豪父親劉正光質疑蕭姓前女友及母親動機，親筆寫長文反擊。（圖／富邦悍將社團）
▲劉俊豪父親劉正光質疑蕭姓前女友及母親動機，親筆寫長文反擊。（圖／富邦悍將社團）
▲劉俊豪父親劉正光質疑蕭姓前女友及母親動機，親筆寫長文反擊。（圖／富邦悍將社團）
蕭姓前女友母親表示：「本來想說這起事件告一段落，就以法院判決為主，但他們說的不是事實，本來還想給他們後路，但對方沒有悔意，這些指證都無法說明。」

劉俊豪父親質疑　再度引起前女友一家不滿

劉俊豪父親寫下：「一、嫌棄俊豪家沒錢，那當初為何讓他們繼續交往？ 二、詢問俊豪：為什麼是現任女友跟著他享福 三、為何要跟俊豪說他的生涯「終點」會毀在現任女友 四、為何總是要用「恁爸」來跟俊豪質詢式對話。」

蕭姓前女友母親表示，「俊豪110、111年兩年各捐五萬，都是劉爸自己捐給徐生明棒球協會，只是用俊豪的名義，但俊豪完全沒有想捐錢的本意，附上俊豪跟我們的抱怨對話，再來訂製全新手套送給美濃少棒、青少棒，都是劉爸個人要捐贈，也是用俊豪的名義去捐贈而非俊豪本意，俊豪還覺得自己的學弟打的很爛),為何要捐贈？劉爸你一直在人設自己的兒子，你為的又是什麼呢？俊豪說被長期留言關心也很無奈，請你們出示長期留言關心的證據吧！別再說謊！」

幫劉俊豪找球隊　反被劉父控訴不滿提告

蕭姓前女友母親表示，當初劉俊豪沒有球隊，不但幫助他找尋球隊，也請經紀人朋友等幫忙，沒想到劉父不但在他第一次選秀時就隱藏他有機會自主培訓的機會，讓他去念大學，對此父子關係也有很大影響。

▲劉俊豪簽約經紀人，幫助他找球隊，蕭姓前女友母親也幫了不少。（當事人提供）
▲劉俊豪簽約經紀人，幫助他找球隊，蕭姓前女友母親也幫了不少。（當事人提供）
▲劉俊豪簽約經紀人，幫助他找球隊，蕭姓前女友母親也幫了不少。（當事人提供）
▲劉俊豪簽約經紀人，幫助他找球隊，蕭姓前女友母親也幫了不少。（當事人提供）
蕭姓前女友母親透露，劉俊豪本來要去安永鮮物（現全越運動）報到，但又要去富邦報到以自主培訓方式進入職棒，並沒有要求劉俊豪一定要跟現任經紀人簽約，並非事實。

▲劉俊豪簽約經紀人，幫助他找球隊，蕭姓前女友母親也幫了不少。（當事人提供）
▲劉俊豪簽約經紀人，幫助他找球隊，蕭姓前女友母親也幫了不少。（當事人提供）
▲劉俊豪不滿自己早就有機會進職棒，薪水還少2萬。（當事人提供）
▲劉俊豪不滿自己早就有機會進職棒，薪水還少2萬。（當事人提供）
▲劉俊豪不滿自己薪資要被父親捐給學弟買手套，還說學弟打得爛。（當事人提供）
▲劉俊豪不滿自己薪資要被父親捐給學弟買手套，還說學弟打得爛。（當事人提供）
▲劉俊豪不滿自己薪資要被父親捐給學弟買手套，還說學弟打得爛。（當事人提供）
▲劉俊豪不滿自己薪資要被父親捐給學弟買手套，還說學弟打得爛。（當事人提供）
▲劉俊豪不滿自己薪資要被父親捐給學弟買手套，還說學弟打得爛。（當事人提供）
▲劉俊豪不滿自己薪資要被父親捐給學弟買手套，還說學弟打得爛。（當事人提供）
▲劉俊豪感謝蕭姓前女友母親，並且留言，並非騷擾之意。（當事人提供）
▲劉俊豪感謝蕭姓前女友母親，並且留言，自認情緒會影響他人。（當事人提供）

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