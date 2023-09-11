99元爽吃套餐！麥當勞「6塊雞塊餐」、必勝客「披薩餐」隱藏優惠

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麥當勞推動「LINE官方帳號」上線，祭出數位體驗優惠，LINE裡的「隨買店取」功能，9月11日起再推出冰炫風、美式咖啡、那堤超值77折起，9月20日則有美式/那堤量購優惠；最划算的是，9月27日將有3件組限時優惠，「6塊麥克鷄塊＋小薯＋中杯可樂」只要99元，10塊麥克鷄塊/大麥克/勁辣鷄腿堡搭配小薯＋中可都是109元。
📌必勝客APP「披薩＋薯金幣＋飲料」99元
必勝客PK雙饗卡APP獨享，10月2日前MyBox平日優惠，指定個人比薩口味任選1個、搭配薯金幣小份與330ml飲料1瓶，一次爽吃主食、副食加飲料只要99元！包括人氣口味夏威夷、雙層美式臘腸、燻雞絲蘑菇、彩蔬鮮菇通通有，而且外帶外送同享優惠。提醒大家，個人比薩選擇升級餅皮需另外加價。
📌漢堡王野生真鮭魚堡99元起開吃
台灣漢堡王推出野生捕捉的「野生真鮭堡系列」，選用在秋季北海道野生捕獲的肥美秋鮭，肉質紮實Q彈的野生鮭魚，還擁有自然海味，業者稱經過美味研發，酥炸野生秋鮭排至外脆內嫩，再淋上酸甜解膩的清新柑橙茴香醬，吃起來頗有異國風味。
期間限定「鮭魚堡」單點99元，另有一次海陸雙享的「鮭魚烤牛堡」單點119元、及滿滿海鮮的「鮭魚海老堡」單點159元，3款秋鮭美味今起開吃，即日起至11月6日，全門市（部分門市無售全品項，請以該店供應為準），每日10:30-打烊前30分鐘供應。
📌Oh！MAMA Chicken美式炸雞「波浪薯條買一送一」
加碼推薦Oh！MAMA Chicken美式炸雞開學季超值優惠，MAMA選用新鮮雞肉精心醃製，並裹上黃金比例炸粉，再炸至金黃酥脆、香氣四溢。即日起至9月17日於實體門市及雲端餐廳，凡消費任一主餐，享單點「波浪薯條買一送一」，同樣外酥內嫩。