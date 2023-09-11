強打中年／等劉俊豪道歉！前女友母親再度提告 連隊友都受不了
富邦悍將內野手劉俊豪在今年一度在一軍大顯神威，被稱為是「自培傳奇」，不過近期根據《NOWnews今日新聞》獨家報導，前女友母親再度提告，而且這次連劉父都告下去，顯然已經忍無可忍，但球員場外風波不斷，對球團也不會平靜，有球員就跟強打中年說，「真的已經受不了，希望他好好處理好自己的事情，不要再給大家添麻煩，尤其不要再放話「我什麼都沒有做」，因為事情只會更難看。」
文/強打中年
劉俊豪過去打著「徐總子弟兵」的名號，在中職闖出名號，甚至有著客家「硬頸」精神，但場外跟實習防護員的曖昧舉動，加上過去疑似有劈腿的狀況，且會影響他的棒球之路。劉俊豪在跟前女友母親的對話中，透露自己「被迫」捐手套的無奈，似乎也讓自己人設「崩壞」。
就強打中年實際探訪，劉俊豪不但不承認自己作爲，就有球員已經受不了，希望他好好把場外事情處理好，「該好好道歉就好好道歉。」不然持續在場上，也是對隊友帶來困擾。
前女友母親表示：「還有誰規定孩子做錯事一定要被原諒？我想如果這不是極限，應該還有被原諒可言！但為什麼不選擇原諒？因為俊豪之前的事情女兒已經原諒多次，做人也是有底線的！孩子犯錯應該由本人去體會、解決，而非大人一直保護著！」要求劉俊豪負起責任。
不只是富邦，其他隊也有球員聽到一些風聲，劉俊豪則是認為這起事件「對他」沒有影響，但劉父也因為這起事件被捲入，就看富邦球團的「內規」是否要再度出手，因為劉俊豪事件，對球團形象也多少受損，加上下半季有令人感動的高國輝引退儀式，以及有機會爭冠，若因此起事件模糊焦點，也得不償失。