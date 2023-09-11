獨／劉俊豪事件人設崩壞！劉父要求捐款、送手套還嫌學弟打得爛
中華職棒富邦悍將內野手劉俊豪，日前在公眾IG帳號用摯友發限時動態辱罵三字經，並且還透過現任女友轉發，不但嘲笑蕭姓前女友母親，還公開雙方對話截圖等紀錄，引發當事人不滿提告，劉俊豪父親日前公開劉俊豪「感恩」、「回饋」捐款所為，並且質疑前女友母親，再度被提告妨礙名譽、誹謗等，而當事人也公開跟劉俊豪過去對話，劉俊豪對於劉父所為相當不以為然，還說學弟「打得爛」，「純愛王子」形象崩壞。
運動中心/綜合報導
被認為是徐總子弟兵 還刺青紀念他
劉俊豪三級棒球主要是在高雄市度過，出身在高雄市美濃區，還是前味全龍總教練「徐總」徐生明的「十年棒球計畫」子弟兵，曾任高苑工商隊長，大學就讀國立體大，主司內野二、游等位置，他也常在進入職棒後感念徐總的恩惠，並且選用85號，紀念徐總，甚至還刺青在手臂上，提醒自己不要忘本。
面對劉俊豪父親質疑，蕭姓女友母親表示：「俊豪110、111年兩年各捐五萬，都是劉爸自己捐給徐生明棒球協會，只是用俊豪的名義，但俊豪完全沒有想捐錢的本意，附上俊豪跟我們的抱怨對話，再來訂製全新手套送給美濃少棒、青少棒，都是劉爸個人要捐贈，也是用俊豪的名義去捐贈而非俊豪本意，俊豪還覺得自己的學弟打的很爛),為何要捐贈？劉爸你一直在人設自己的兒子，你為的又是什麼呢？」
劉俊豪父子關係進職棒生變？
據了解，當初劉俊豪有機會進職棒，還比現在多2萬薪水，但是劉父要他先念大學，結果落選2次，還是以自主培訓進入富邦，這讓劉俊豪不能諒解。
劉俊豪不只一次抱怨此事，也跟父親關係有所影響，捐款、薪資與回饋都變成雙方爭議的導火線。