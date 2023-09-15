50歲後更需保護力？專家揭露養生關鍵靠「這個」

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許多樂齡族為了養生，希望可以多補充身體所需的營養，同時又不太喜歡靠人工、瓶瓶罐罐的保健品補充，因此如何精準地從日常飲食獲取就很重要。營養師建議，可以每天早上喝一杯使用巴氏殺菌瑞穗極制鮮奶，除了可以攝取補充到日常該有的蛋白質和鈣質，還攝取了兩大保護力的關鍵營養—免疫球蛋白及乳鐵蛋白，讓保護力更加升級。
什麼是巴氏殺菌法？
巴氏殺菌為70-90度的處理法，是少數可以保留生乳中珍貴的免疫球蛋白、乳鐵蛋白的生產方式。也因為殺菌溫度比較低，巴氏殺菌必須更嚴格選用高品質的生乳以確保食品安全。以瑞穗極制鮮乳來說，選用的生乳生菌數平均都在1萬CFU/ml以下，比國家生乳生菌數標準嚴格10倍，更是精選1%瑞穗鮮乳®優質乳源，以72度15秒巴氏殺菌製程生產。
因為巴氏殺菌鮮奶的處理及保存難度高，大多只能在歐美等國家看得到。為了提升品質及食安，瑞穗極制鮮乳更引進陶瓷膜過濾技術，就像大型的過濾網，透過物理過濾方式去除生乳中的變質細菌，確保生乳中的致病菌也被去除，才能生產出安全又有更完整營養的保護力升級版鮮乳。
為了維持近似生乳的細緻的風味與口感，包材的阻隔性也相當重要，瑞穗極制鮮乳選擇歐洲進口有FSC環保認證的無漂白包材，未經漂白的紙漿原色可保護鮮乳免受光線的影響(阻光率高達99.20%)，維持鮮乳風味，確保消費者每一口都能享用完美的保護力升級版鮮乳。
巴氏殺菌鮮乳的好處？
營養師說明，生乳中的免疫球蛋白是常見的重要抗體之一，能夠調節身體保護力。另外，生乳中的乳鐵蛋白經國外研究顯示有提升保護力的作用。免疫球蛋白及乳鐵蛋白兩個珍貴的成分僅有使用巴氏殺菌的技術才能保留，即便是胃口較差、不喜歡吃肉的樂齡族群，也能透過「飲用鮮奶」的方式，攝取保護力營養。除此之外，也能攝取鈣質、蛋白質這兩個維持健康機能重要的營養素，因此對於樂齡族群不可或缺。
給樂齡族的保護力早餐組合指南
保護力早餐該怎麼吃？下面提供營養師推薦3種適合50歲以上民眾的早餐組合，提升保護力又能補充正確營養：
1. 雙蛋保護力組合：瑞穗極制鮮乳+茶碗蒸
長輩該如何攝取足夠蛋白質呢？建議可以挑選茶碗蒸及瑞穗極制鮮乳，不必過多咀嚼，且蛋白質也是維持生理機能的基礎營養，以及保護力要素之一。透過增加攝取蛋白質，更能鞏固保護力基礎。
2. 鈣好保護力組合：瑞穗極制鮮乳+芝麻粉+麥片
建議有自製早餐習慣的長輩，可以用瑞穗極制鮮乳混合芝麻粉加上麥片，因為鮮奶、芝麻粉及麥片都是補充鈣質的好食物，提升保護力的同時也可以補足鈣質營養。除此之外，也可以每天多曬太陽，幫助促進鈣質吸收。
3. 纖活保護力組合：瑞穗極制鮮乳+地瓜+香蕉
如果想要比較有飽足感，建議早餐可以選擇地瓜加上香蕉，搭配瑞穗極制鮮乳，除了是健康的澱粉來源，其中的膳食纖維對於保護力也有加分。