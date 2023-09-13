房市／台中商辦擁3動能　七期成豪辦一級戰區

全台最爛大學宿舍！中山大有猴子陪睡　陽明交大：發霉牆竟現人形

▲網友分享陽明交大八舍照片，只見牆面霉斑已形成一幅水墨畫，直呼「牆上是一個人形在喊救命」。（圖／翻攝Dcard）
▲網友分享陽明交大八舍照片，只見牆面霉斑已形成一幅水墨畫，直呼「牆上是一個人形在喊救命」。（圖／翻攝Dcard）

記者徐銘穗/綜合報導

九月各大專院校陸續開學，不少外地學子有居住需求，但學校宿舍不但數量有限，而且品質還有好有壞。一名中山大學生在Dcard上「挑戰最爛宿舍」，分享一學期7500元、床板破裂的宿舍照，同校前輩分享猴哥光顧後「聖遺物」安慰「別氣餒，更爛的還在後頭」，就連警察專科學校、陽明交通大學都來參戰，陽明交大的宿舍還被封是「鬼屋等級」。

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原PO在Dcard發文「挑戰最爛宿舍」，分享兩張中山大學翠亨L棟宿舍照片，房型是上床鋪、下書桌的設計，白色板件已泛黃、床板破裂，每學期住宿費7500元、含水不含電，感慨「越好的學校，宿舍越爛」。

▲中山大學翠亨L棟宿舍照片，白色板件已泛黃、床板破裂，每學期住宿費7500元。（圖／翻攝Dcard）
▲中山大學翠亨L棟宿舍照片，白色板件已泛黃、床板破裂，每學期住宿費7500元。（圖／翻攝Dcard）
同校男學生安慰說：「別氣餒更爛的還在後頭呢，運氣好還會有彌猴哥來敲門！」分享某日猴子光顧後，在桌上留下的「聖遺物」與疑似尿漬，甚至有人拍下猴子霸佔床位、颱風夜在窗外直盯著你看的畫面。

▲中山大學宿舍不時會有猴子闖入，甚至在桌上留下「聖遺物」與疑似尿漬。（圖／翻攝Dcard）
▲中山大學宿舍不時會有猴子闖入，甚至在桌上留下「聖遺物」與疑似尿漬。（圖／翻攝Dcard）
陽明交通大學也來參戰，分享被該校學生戲稱「貧民窟」的八舍照片，只見一台還算新的分離式冷氣下方牆面，霉斑已形成一幅「水墨畫」。網友議論紛紛說，「牆上是一個人形在喊：救命」、「整串留言看下來我只服你」、「這牆壁也太恐怖…」、「這個牆壁感覺有怨氣」、「很像某個鬼片場景」。

▲陽明交通大學八舍牆面霉斑已形成一幅「水墨畫」，猛看驚見一人形。（圖／翻攝Dcard）
▲陽明交通大學八舍牆面霉斑已形成一幅「水墨畫」，猛看驚見一人形。（圖／翻攝Dcard）
▲但陽明交通大學八舍官網照片，房內牆面十分潔白，貌似會定期整理。（圖／陽明交大學務處官網）
▲但陽明交通大學八舍官網照片，房內牆面十分潔白，貌似會定期整理。（圖／陽明交大學務處官網）
警察專科學校網友也來分享宿舍照，一間8坪約住12人，「沒有冷氣只有兩台小電風扇，只要前面的人坐在椅子上你就沒辦法走到門口」，而整排、無隔間或浴簾的浴室淋浴間更讓人驚呆，讓網友直呼：「簡直不人道！」

▲警察專科學校8坪大宿舍約住12人，十分擁擠。（圖／翻攝Dcard）
▲警察專科學校8坪大宿舍約住12人，十分擁擠。（圖／翻攝Dcard）
▲警察專科學校「無遮浴室」更讓人驚呆，直呼：「簡直不人道！」（圖／翻攝Dcard）
▲警察專科學校「無遮浴室」更讓人驚呆，直呼：「簡直不人道！」（圖／翻攝Dcard）
看完別人宿舍慘況後，不少大學生紛紛感念自家宿舍還不算太壞，也有長庚大學、逢甲大學學生來分享宿舍美照。不過，上述被網友公認最慘的陽明交大八舍，校方指出該宿舍已有40年歷史，一室4床，共有632床位，每學期住宿費為7582元。至於發霉的牆面也會定期粉刷清理。此外，陽明交大也有較新穎的十二舍，公共空間猶如時尚商旅。

▲勤益科大宿舍，一學期住宿費1萬2000元。（圖／翻攝Dcard）
▲勤益科大宿舍，一學期住宿費1萬2000元。（圖／翻攝Dcard）
▲元智大學宿舍，一學期住宿費1萬2650元。（圖／翻攝Dcard）
▲元智大學宿舍，一學期住宿費1萬2650元。（圖／翻攝Dcard）
▲逢甲大學新校舍超美的，學生說「就是有點小」。（圖／翻攝Dcard）
▲逢甲大學新校舍超美的，學生說「就是有點小」。（圖／翻攝Dcard）
▲見到陽明交大宿舍照後，彰師大學生覺得宿舍其實還算不錯。（圖／翻攝Dcard）
▲見到陽明交大宿舍照後，彰師大學生覺得宿舍其實還算不錯。（圖／翻攝Dcard）
▲其實陽明交大十二舍的公共區也挺美的，猶如時尚商旅大廳。（圖／陽明交大學務處官網）
▲其實陽明交大十二舍的公共區也挺美的，猶如時尚商旅大廳。（圖／陽明交大學務處官網）
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