全台最爛大學宿舍！中山大有猴子陪睡 陽明交大：發霉牆竟現人形
九月各大專院校陸續開學，不少外地學子有居住需求，但學校宿舍不但數量有限，而且品質還有好有壞。一名中山大學生在Dcard上「挑戰最爛宿舍」，分享一學期7500元、床板破裂的宿舍照，同校前輩分享猴哥光顧後「聖遺物」安慰「別氣餒，更爛的還在後頭」，就連警察專科學校、陽明交通大學都來參戰，陽明交大的宿舍還被封是「鬼屋等級」。
記者徐銘穗/綜合報導
原PO在Dcard發文「挑戰最爛宿舍」，分享兩張中山大學翠亨L棟宿舍照片，房型是上床鋪、下書桌的設計，白色板件已泛黃、床板破裂，每學期住宿費7500元、含水不含電，感慨「越好的學校，宿舍越爛」。
同校男學生安慰說：「別氣餒更爛的還在後頭呢，運氣好還會有彌猴哥來敲門！」分享某日猴子光顧後，在桌上留下的「聖遺物」與疑似尿漬，甚至有人拍下猴子霸佔床位、颱風夜在窗外直盯著你看的畫面。
陽明交通大學也來參戰，分享被該校學生戲稱「貧民窟」的八舍照片，只見一台還算新的分離式冷氣下方牆面，霉斑已形成一幅「水墨畫」。網友議論紛紛說，「牆上是一個人形在喊：救命」、「整串留言看下來我只服你」、「這牆壁也太恐怖…」、「這個牆壁感覺有怨氣」、「很像某個鬼片場景」。
警察專科學校網友也來分享宿舍照，一間8坪約住12人，「沒有冷氣只有兩台小電風扇，只要前面的人坐在椅子上你就沒辦法走到門口」，而整排、無隔間或浴簾的浴室淋浴間更讓人驚呆，讓網友直呼：「簡直不人道！」
看完別人宿舍慘況後，不少大學生紛紛感念自家宿舍還不算太壞，也有長庚大學、逢甲大學學生來分享宿舍美照。不過，上述被網友公認最慘的陽明交大八舍，校方指出該宿舍已有40年歷史，一室4床，共有632床位，每學期住宿費為7582元。至於發霉的牆面也會定期粉刷清理。此外，陽明交大也有較新穎的十二舍，公共空間猶如時尚商旅。
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