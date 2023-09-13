衝績效！桃園警勾結電玩業者拿「人頭」移送 緩刑撤銷須入獄
前桃園市警局朱姓員警被控11年前為了衝績效，勾結轄區內電玩業者，由業者提供人頭讓朱男取締，原本朱男獲法院宣告緩刑，檢方不服提上訴，最高法院認為，朱男在另案緩刑期間犯下本案，又再另犯同類型犯罪，不符合緩刑要件，自為改判撤銷緩刑，朱男判處1年6月定讞、須入獄。
記者潘千詩／台北報導
判決書指出，朱男擔任桃園八德分局四維派出所警員時，為達成取締賭博電玩績效，與謝姓、徐姓、李姓電子遊戲機業者商議，由朱與李約定取締時間地點，謝安排機台和冒充現場負責人的人頭，徐則依謝轉知的取締時間地點，指示全區便利商店、旺旺便利商店店員備妥供取締的電子遊戲機，讓朱與不知情的同事喬裝賭客取締。
朱男在2010年10月18日、2011年1月25日、2012年1月30日，共取締3次，將人頭移送偵辦。
一審依偽造文書等罪將朱男判處2年，二審考量本案繫屬一審至今已超過8年，適用速審法減刑規定，並認為朱男因一時失慮而犯罪，相信他無再犯之虞，撤銷改判1年6月，宣告緩刑4年。
檢不服提上訴，最高法院認為，朱先前另案獲緩刑，但緩刑期間再犯本案，又另外再犯同類型犯罪，不符合緩刑要件，撤銷二審判決，自為判決撤銷緩刑，朱判刑1年6月定讞，必須入獄。