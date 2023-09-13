▲別對鏡子問「你是誰？」專家：４種問題都最好別問，尤其是..

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別對鏡子問「你是誰？」心理師：小心自我認同瓦解。
完型崩壞：蔡岳融心理師指出，此現象可從「完型崩壞」探討，人的大腦對世界的認知，會透過各項知覺獲取資訊、進行組織、得到答案，當看著某畫面久了也會想更了解更多、想得到更多資訊或腦補，這也意味著自己可能並不了解正在看的東西或覺得陌生。
例：字看久了變得陌生心理師舉例，最典型的例子例如同一個字看久了，會突然覺得這個字很陌生、不認得，這也稱「語義飽和」。看著鏡中的自己也可能出現此現象，但當發現自己對自己感到陌生時，會存在著威脅自我認同的風險。
自我暗示、自我懷疑：另一方面，對著鏡子問你是誰，如同問著自己的身分，也會形成心理暗示、自我懷疑，甚至因為似乎不瞭解自己而出現自我否定，自我認同漸漸瓦解。講得更白話一點，就是不認得自己。
就算有回答，自我認同也會動搖？ 心理師說明，不論是自我認同或是回覆問題的答案，都會是需要驗證的，像是自己的經驗、他人的反饋等，正如和其他人對話時，會希望獲得肯定、回覆。但鏡中的自己並不會有所回饋，即便自己回答「我是一個好人。」也容易因為沒有驗證而不免感到心虛，自我認同便會動搖，而否定的答案影響則更大。遑論，通常提出此相似問題時，僅僅只有提問而沒有回覆，也就是僅僅只有自我暗示、自我懷疑。
自我認同瓦解會怎樣？ 蔡岳融心理師表示，一個人的自我認同非常重要，當自我認同瓦解，一切的狀態都會變得相當不穩定，就像是「好像什麼事都對、又都不對」這般虛無飄渺的感覺。整體而言，上述不論是基於何種原因，當對著鏡子提問「你是誰」時，威脅到自我認同的風險都相當高。
別對鏡子問「你是誰？」心理師：尤其是風險族群。
上述的情況對於部分族群影響更大，包括心思敏銳者、容易受到心理暗示者、思考較負面或沒信心者、對於提出問題本身不具有答案者、容易對號入座者、易對未知感到恐懼者等。
為什麼較容易受影響？前三者較容易理解，易受影響，特別是負面影響。提問卻不具答案者，則如前述沒辦法自己回應正面答案或心虛而受到影響。容易對號入座者則可能出現自我懷疑或否定時，就此對號入座。至於面對未知，有些人是感到具有挑戰性、感到興奮，有些人則會感到恐懼，在自己無法提出有力的答案時，便會出現未知而感到恐懼。因此建議上述這些族群更是別輕易嘗試。
別對鏡子問「你是誰？」心理師：４問題都最好別問。
４問題共同風險：蔡岳融心理師指出，「對鏡子問你是誰」這個行為對心理認知、心理健康風險其實相當大，雖然看似僅是個都市傳說或實驗，鮮少人會問，但其實相似的情況在現實生活中並不少見。
舉例來說，日常感覺挫敗時，許多人會對著鏡子問「你到底在幹嘛？」、「你到底怎麼了？」、「你怎麼會做出這種事？」等，這些雖僅是發洩情緒，但同樣也是個提問，且未必具有答案，也就難以回應問題或為自己辯解，將可能更加削弱當前原本就感覺挫敗的心理狀態。
若真的要問，要先做好準備：蔡岳融心理師表示，不論是基於實驗或是日常對著鏡子發洩情緒，對鏡子提出問題，建議一定要有「有辦法確切實際驗證的答案」，例如「我是個善良的人，我昨天才扶老奶奶過馬路、讓出博愛座」等等。若沒有，就別問。
真的問了、狀態不好，怎麼辦？若當自己發現狀態不對時，一定要停止當前所提出的問題，沒有答案也無所謂，等到自己思考出確切的答案、或做出實際行為能作為驗證時，再給自己答案，以確保自我認同穩健。
再次提醒，上述問題建議不要對鏡子問，尤其風險族群。若發現狀態越來越不穩定，可尋求心理諮商或身心科醫師協助。
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