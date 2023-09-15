賴佩霞參選！曾自曝買房不手軟 多花300萬「買開心」哲學公開
鴻海創辦人、無黨籍總統參選人郭台銘昨（14）宣布，由在台劇《人選之人-造浪者》中飾演公平正義黨總統候選人「林月真」的賴佩霞出任副手。郭台銘在正式參選前，高度關注居住正義、危老都更等議題，也說自己38歲才買房。而郭台銘副手賴佩霞也曾透露，她和老公謝志鴻買房不手軟，多花300萬元一眼不眨，背後哲學令人折服。
記者徐銘穗/綜合報導
賴佩霞在中視《改變的起點》專訪中，分享自己的人生心路歷程，提到自己在1996年離婚，後來在飛機上認識現任老公謝志鴻（現為豐康微流體晶片公司董事長），她形容過程像瓊瑤小說，2人在飛機上聊了14小時，開啟兩人交往契機，並在2000年再婚。
她談到和老公謝志鴻（Bob）買屋賣屋的過程，簽約當天屋主反悔了，原先談好的價格還要再多加300萬元。賴佩霞說：「Bob沒想太多就說OK！」朋友知道後超驚訝，「300萬耶，那可以買一部好車了，你們都不殺價，真是一對最奇怪的夫妻！」
但賴佩霞說：「在我們的想法，賣我們房子的人，如果心裡不開心，我們住起來會開心嗎？」後來有一年賣房子，買方開價尾數有44、99的數字，Bob主動去掉零頭，反倒以較便宜的金額賣出。
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