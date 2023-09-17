五桐號、CoCo、可不可都「買一送一」！7大手搖飲優惠　外送也有

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五桐號買一送一了！即日起至10月3日，外送平台Uber Eats可享2款指定飲品買一送一 ，咀嚼控不能錯過的「蜜桃冰茶凍飲」，咬得到蜜桃果丁＋滑嫩綠茶凍；清爽純茶「一把青茶」也有優惠。
📌CoCo都可：葡萄柚果粒茶買一送ㄧ！輕乳茶、沐春風也優惠
CoCo都可在外送平台Uber Eats上，即日起至9月30日，獨家推出3款指定飲品「同品項買一送一」！圈粉眾多的「葡萄柚果粒茶」竟然也買一送ㄧ，有夠大方！另外還有絲滑鮮奶搭配進口奶油，加入花香茶底的輕乳茶系列、「沐春風」、「日落錫蘭」也都「買一送ㄧ」。
📌可不可熟成紅茶：雲蓋胭脂、雲蓋黑蜜「買一送一」
可不可熟成紅茶才剛推新品就能喝到買一送一優惠，15週年生日慶與Uber Eats合作，9月20日至9月24日，「雲蓋胭脂」與「雲蓋黑蜜」享「買一送一」優惠，單次最多買 5 送 5；而且9月25日至9月30日還加碼，單筆消費滿150元就能折20元。
📌初韻：酪梨手搖飲全台「買一送ㄧ」
基隆起家、以健康系列的水果創新飲品打響名號的初韻，歡慶9月正式在饒河夜市開幕旗艦門市，特別在9月12日至9月18日，推出酪梨系列2款新品，加入整顆雞蛋布丁的「酪布是你」、搭配酸甜優酪乳的「酪梨優格」，全台門市「買1送1」優惠爽喝7天。
凡於活動當日，中午12點至晚上8點，於全台初韻門市購買「酪梨優格」或「酪布是你」新品，即可享同品項「買一送一」優惠，提醒大家，每人每次限購2組。
📌春陽茶事：2款指定品項「買一送ㄧ」
因應中秋烤肉搭配消暑手搖飲，春陽茶事即日起9月30日，限定外送平台Uber Eats，指定優惠品項柚香烏龍、鳳梨蜜烏龍可享「買一送一」優惠。提醒大家，於 Uber Eats 訂購指定飲品柚香烏龍(L)、鳳梨蜜烏龍(L)，享同品項買一送一優惠，售完為止。
📌鶴茶樓：Uber Eats指定分店與品項「買一送ㄧ」
鶴茶樓配合外送平台Uber Eats，限定部分門市、指定品項推出「買一送一」優惠。經查，有青檸蘭香綠茶、紅茶鮮豆奶、藝伎紅茶等指定品項，可享買一送一優惠，民眾記得先確認好康條件再購買。
📌TEA TOP第一味：Uber Eats指定分店與品項「買一送ㄧ」
TEA TOP第一味也配合外送平台Uber Eats，限定部分門市、指定品項推出「買一送一」優惠。經查，有茉香綠茶、冬瓜檸檬、翡翠洛神、大吉嶺奶茶等指定品項，可享買一送一優惠，民眾記得先確認好康條件再購買。