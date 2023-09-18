1至8月雙北預售屋飆新高！大安區單價衝破170萬　中古屋也破百萬

我是廣告 請繼續往下閱讀
大家房屋企劃研究室總監郎美囡分析，市場多頭時建商收益豐厚、工料成本高及建案規劃貼近剛需等三大因素，讓新建案在政府強力打房之際堅守價格水平，如北投區具有北投士林科技園區議題帶動預售屋均價，呈現與中古屋房價的巨幅差距。
新案平均7字頭，萬華最親民
綜觀北市各行政區平均房價，預售屋僅剩萬華區及文山區不到9字頭，萬華區預售屋平均70.1萬元，文山區平均83.3萬元，是台北相對親民區。
郎美囡表示，萬華區及文山區的房價在台北市為相對低價區，且不像北投區、南港區具有政府大型開發計畫，不容易推出高單價的建案帶動房價水平，但也因如此，若想找購入門檻較低的新案，則可選擇這些房價親民區。
至於新北市預售屋房價情形，永慶房產集團據實價登錄資料表示，新北市全市的平均單價已破5字頭，當中單價最高的是永和區，平均單價來到了74.5萬元，第2到第5名的新店、板橋、中和及三重也都站上6字頭。若從近五年房價漲幅來看，樹林區與鶯歌區漲幅皆突破八成，漲幅相當驚人
永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，近五年新北市全市預售屋平均單價也平均上漲27.1%，漲幅明顯。她說明，永和區因其地理、交通優勢，且素地不多，新推案物以稀為貴，永和區預售屋在今年1-6月的平均單價突破了7字頭，是新北市之最。
在漲幅部分，樹林區和鶯歌區漲幅均突破八成。陳金萍指出，樹林區受惠於台北大學，加上捷運三鶯線經過，交通題材利多發酵，吸引不少退休人士選擇在當地置產，房價明顯成長，短短5年間成長了82.5%，成為新北市之冠。
而鶯歌區預售屋交易主要落在鳳鳴重劃區一帶，是近年成為新北市相對低價的購屋熱區。陳金萍說，受惠於台鐵地下化及增設鳳鳴車站，以及三鶯線利多，不少建商搶進推案，生活圈逐漸成形，吸引不少小資族及新婚夫妻的青睞，也讓鶯歌區近五年房價迅速攀高。
🔴最新揭露全國購屋痛苦指數（房價所得比）為9.61倍，最痛苦的當數台北市15.77倍，也就是台北人要15.77年不吃不喝才能買房。買房真有那麼難？《NOWnews今日新聞》周日專欄《如何買房》，看專家帶讀者了解買房眉角。