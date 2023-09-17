如何買房／隋棠曾被控噪音擾鄰　5大鄰居常見糾紛！4招甩開惡鄰居

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一、人為噪音
吳翃毅指出，若有辦法證實人為噪音來源，可以錄影、錄音存證，向環保局、警察局等主管機關陳情，可依噪音管制法及社會秩序維護法開罰。
但畢竟噪音來源甚多，若難以直接證實是鄰居製造，除非鄰居願意配合協助尋找噪音來源，否則即使一狀告上法院，法官通常也難從片面證據判斷誰對誰錯。
二、堆放雜物
若鄰居在安全門、逃生出入口等處堆放雜物，或是擺放的是易燃物，則已涉及公共安全問題，且明確觸法，若管委會不願介入或處理無效，可直接向消防局申訴。
但如果堆放雜物的位置與物品不涉公安問題，通常得視管委會是否有明訂相關公約，若無就只能請管委會柔性勸導或道德勸說了。
三、漏水
如果鄰居家漏水影響到你家，鄰居必須負起相關修繕及損壞費用，若鄰居置之不理，吳翃毅建議「存證信函、提告、調處」三動作同步執行，可節省不少寶貴時間。
同時，畢竟家是自己的，漏水住起來也不舒服，可先做好鑑定與證據保全後先自行叫修，若鄰居不願支付修繕費用，則可向鄰居提出刑事毀損罪或一般民事求償。
四、煙味及異味
煙味與噪音的處理方式雷同，民眾必須自行錄影蒐證，但前提是不可侵犯對方隱私等，不可能衝進對方家裡蒐證，僅能在事發當下，請管委會來聞，並嘗試尋找煙味來源，而煙味與異味的檢舉機關為環保局。
五、寵物問題
寵物造成的異味、大小便、噪音等問題，地方政府可依「公寓大廈管理條例」第16條第4項規定，「住戶飼養動物不得妨礙公共衛生安寧安全』開罰，新北市主管機關為工務局、台北市則是建管處，有需要可向地方政府確認。
但若是寵物咬傷人或導致他人受傷等，飼主得面臨刑、民事責任。事發當下可直接報警，並對飼主提告。
馨傳不動產智庫執行長何世昌則建議，鄰居間發生噪音問題時要先找管委會做紀錄，避免直接衝突，再來找領有行政院環境保護署頒發的「公私場所噪音狀況檢查或鑑定人員訓練合格證照」的人員來，在管委會見證下做檢測，以免怪錯人也解決不了問題。
此外，若家中有活潑好動孩子，擔憂成為鄰居困擾。何世昌也給出4點建議：
1、購買新建案
內政部已修正「分戶樓板之衝擊音隔音構造」，將舊規定的 ，並於2021年元旦起實施。但消費者要注意，不是所有新建案都適用這項規範，如果要買到上下層隔音效果較好的房子，可以選擇「2021年起取得建築執照的預售屋」。
2、挑選中空樓板的大樓
中空樓板是在樓板的鋼筋結構網中放進保麗龍球，然後再澆灌混凝土；樓板厚度較厚，加上保麗球布置成蜂巢結構可減緩聲音傳遞，可隔音、隔熱。不過，中空樓板的隔音效果有限，不能期待太高。
3、加裝木地板
加裝架高的木地板可以減緩聲音傳遞，隔音效果會意外的好，不放心者可在木地板下再加裝隔音墊、隔音棉，架高空間再灌發泡劑。
4、鋪隔音墊
現在隔音墊廠牌有非常多選擇，建議儘量購買無毒性、雙黏貼的隔音墊，廠牌和工班也要慎選，不然容易造成地磚「膨拱」。
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