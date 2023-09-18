245萬租屋族最困擾8件事！不能申請租金補助 蟑螂比惡鄰更可怕
據主計總處2020年家戶租用統計，普通住戶共有800.9萬戶，住宅租用率為10.9%，推算有逾87萬戶為租戶，再對照每戶平均人口數2.8人，推估租屋人口數有逾245萬人，意味全台約有1/8人口都有租賃需求。《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近3個月內「租屋族困擾」，整理8件最困擾的事，冠軍是不能申請租金補助，而且蟑螂、螞蟻等蟲蟲危機比惡鄰還可怕。
記者徐銘穗/綜合報導
觀察近三個月內網友針對租屋族困擾相關話題的討論，《Social Lab社群實驗室》發現，「無法申請租屋補助」為最令人頭痛的租屋問題。「租金補貼2.0」在今年7月3日開跑，雖然不用提供房東資料，且申請租金補貼名義上不會讓房東稅率增加，還能讓房東變「公益出租人」，但實務上多數房東仍以各種方式，不願讓房客申請。
崔媽媽基金會日前曾揭露，房東以「不簽新約」、「任意終止權」2狠招，讓房客無法申請租屋補助，疾呼政府應盡速落實「租屋市場透明化」，才能健全租屋市場。
而「房租不斷漲價」也是讓許多租屋族頭痛的問題之一。許多房東會趁著合約到期前，告知房客即將調漲新合約租金，逼得租屋族不得不妥協，或是必須在短期內另尋新住處，殺得房客措手不及。有租客就分享自己在續約前臨時被漲價，說道「我們租約到了，前七天主動找房東說明要續租，就被說要漲價七千」。
另外，「房間鬧鬼」這類真正的鬼故事也讓不少網友擔心受怕。有名專賣凶宅的房仲專員就說到從前經手凶宅的經驗，提到該凶宅經常發生靈異事件，前前後後共「帶走了6個人」，最後屋主才決定從此深鎖大門。
專家提醒，簽下租屋合約前，可先上網查詢該房歷史、或是詢問鄰居有無相關事件，再決定是否要承租。 此外，租屋族第4至第8困擾依序為，濕氣排水問題、房東房仲糾紛、蟲蟲危機、屋況不佳與遇到惡鄰居。
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