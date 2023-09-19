YouTuber六指淵買進台北蛋黃區 26歲擁2千萬房！光裝潢就砸400萬
頻道擁有超過58萬訂閱的26歲YouTuber六指淵（陸子淵），以影片特效聞名，並開設特效相關課程，來自高雄的他近期透露買房的消息，地點是台北蛋黃區的中山區中古屋，權狀40坪、室內實坪30坪，總價約2000萬元，但光裝潢就砸了400萬元，把兼工作室的住家打造成高科技日式風。
記者徐銘穗/綜合報導
六指淵分享，大門門鎖支援人臉、指紋、密碼及悠遊卡的智能門鎖，玄關處也設置超智能平板還有控制全熱交換器、除濕機與空氣清淨機的面板，家中也裝設了HomePod Mini支援各項指令。
因家中有黑柴小夥伴「Lulu」，六指淵強調，地板特別選用頂級磁磚，擬真仿木紋質感UP，且號稱「毛小孩地板第一選擇」，可抗菌及分解大小便異味。他甚至也在陽台邊的採光處，圈出一個角做為狗窩，「連Lulu都有自己的一坪」。
六指淵在影片最後提到，裝潢花費了約260萬，再因創作者身分拉到100多萬的贊助，費用將近400萬元。粉絲留言恭喜，「恭喜六六，這科技夢幻豪宅超棒的！26歲有這樣努力成果的超級強！佩服到不行」、「把住家和工作室弄在一起還真厲害」、「這幾年好多2-30歲的ytb買房，白手起家的人永遠值得敬佩」。
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