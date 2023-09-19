出手救民調！高虹安遭民眾黨暫停黨權　柯文哲態度轉變不再冷處理

我是廣告 請繼續往下閱讀
台灣民眾黨9月2日在新竹市舉辦選哲之友會成立大會，由高虹安、柯文哲妹妹柯美蘭出席擔任主講人。這也是高虹安因助理費案被檢方起訴後，首場與民眾黨主席柯文哲同台的造勢場合。柯文哲致詞時提到，對於正常國家的期待是「政府是可信的、公務員是服務人民的、法律是要遵守的」，以及「司法是要公平的」，尤其這點相信高虹安感觸很深。司法理當成為國家最後一道防線，要被人民所信任，而不是被當成政治工具。
除助理費案，高虹安也傳出男友李忠庭承租豪宅、疑似干預政務，引發風波。外界質疑民眾黨對於高虹安案避而不談，民眾黨立院黨團副主任兼發言人楊寶楨12日表示，和市議員林珍羽都有上節目談論此事，並說「該查就查，沒有發現不法情事的話，那也應該還高虹安市長清白」。
民眾黨創政壇先例跟管理顧問群合作建置第三方平台，供黨員匿名檢舉違反黨紀或法律的民眾黨黨職人員，柯文哲13日受訪表示，第三方舉報平台檢驗高虹安剛好。
高虹安近期陷入男友李忠庭干政風波，高虹安15日為近日紛擾向社會大眾鞠躬致歉，但也遭批評是為了市府人員可以跟李忠庭見面來開後門？對此，柯文哲16日表示，重新再建一個制度，就是不要來往就好。
中央評議委員會18日開會決議，對高虹安祭出暫停黨權處分，包括暫停參與黨事務、政策建議、各階黨職選舉權等。民眾黨發言人李頂立表示，不論是柯文哲或是民眾黨對廉政的標準不會妥協，對掃黑、掃黃都不會停止，對於黨公職都強力要求，「該怎麼辦就怎麼辦」。
民眾黨也指出，依《廉政準則》在判決無罪前不得恢復黨權，若一審宣判有罪，恐遭到開除黨籍。但此舉也被認為是救柯文哲下滑的民調。
更多「高虹安涉貪汙遭起訴」相關新聞。