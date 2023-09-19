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出手救民調！高虹安遭民眾黨暫停黨權　柯文哲態度轉變不再冷處理

▲新竹市長高虹安涉嫌詐領助理費案，遭民眾黨暫停黨權。(資料照／記者呂炯昌攝)
▲新竹市長高虹安涉嫌詐領助理費案，遭民眾黨暫停黨權。(資料照／記者呂炯昌攝)

記者呂炯昌／台北報導

新竹市長高虹安立委任內涉嫌詐領助理費案，在8月14日遭到台北地檢署提起公訴，高虹安所屬的台灣民眾黨一方面支持高虹安提出有利證據捍衛自身權益，但也在今（19）日證實已將高虹安暫時停止黨權

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民眾黨立院黨團8月15日回應表示，各政黨對於貪腐不會縱放，尊重司法結果，不願有太多政治聯想，也不需要揣測此案對哪個政黨有傷害。

台灣民眾黨9月2日在新竹市舉辦選哲之友會成立大會，由高虹安、柯文哲妹妹柯美蘭出席擔任主講人。這也是高虹安因助理費案被檢方起訴後，首場與民眾黨主席柯文哲同台的造勢場合。柯文哲致詞時提到，對於正常國家的期待是「政府是可信的、公務員是服務人民的、法律是要遵守的」，以及「司法是要公平的」，尤其這點相信高虹安感觸很深。司法理當成為國家最後一道防線，要被人民所信任，而不是被當成政治工具。

除助理費案，高虹安也傳出男友李忠庭承租豪宅、疑似干預政務，引發風波。外界質疑民眾黨對於高虹安案避而不談，民眾黨立院黨團副主任兼發言人楊寶楨12日表示，和市議員林珍羽都有上節目談論此事，並說「該查就查，沒有發現不法情事的話，那也應該還高虹安市長清白」。

民眾黨創政壇先例跟管理顧問群合作建置第三方平台，供黨員匿名檢舉違反黨紀或法律的民眾黨黨職人員，柯文哲13日受訪表示，第三方舉報平台檢驗高虹安剛好。

高虹安近期陷入男友李忠庭干政風波，高虹安15日為近日紛擾向社會大眾鞠躬致歉，但也遭批評是為了市府人員可以跟李忠庭見面來開後門？對此，柯文哲16日表示，重新再建一個制度，就是不要來往就好。

中央評議委員會18日開會決議，對高虹安祭出暫停黨權處分，包括暫停參與黨事務、政策建議、各階黨職選舉權等。民眾黨發言人李頂立表示，不論是柯文哲或是民眾黨對廉政的標準不會妥協，對掃黑、掃黃都不會停止，對於黨公職都強力要求，「該怎麼辦就怎麼辦」。

民眾黨也指出，依《廉政準則》在判決無罪前不得恢復黨權，若一審宣判有罪，恐遭到開除黨籍。但此舉也被認為是救柯文哲下滑的民調。

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