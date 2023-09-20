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健康飲食新潮流　高餐大獻「綠蕉」料理

▲「綠蕉」含豐富抗性澱粉及膳食纖維，近年來被視為健康天然食材，高餐大設計菜單，教民眾如何將綠蕉入菜。（圖／高餐大提供）
▲「綠蕉」含豐富抗性澱粉及膳食纖維，近年來被視為健康天然食材，高餐大設計菜單，教民眾如何將綠蕉入菜。（圖／高餐大提供）

記者陳美嘉／高雄報導

台灣一年四季盛產香蕉，屏東縣的香蕉產量為全台第一，蕉農在未達7分熟前先採收的「綠蕉」含豐富抗性澱粉及膳食纖維，只是要如何將綠蕉入菜，國人尚不熟悉。具有中西料理深厚底蘊的高餐大廚藝科專任副教授屠國城，以無國界料理思維設計菜單。

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▲舒肥雞胸肉佐烤綠蕉沙拉。（圖／高餐大提供）
▲舒肥雞胸肉佐烤綠蕉沙拉。（圖／高餐大提供）
擺脫香蕉被視為水果的刻板印象，老師屠國城發揮創意，從湯品、前菜、沙拉到甜點，分別以義式、美式、印度及法餐料理手法來呈現，像是國人熟悉的巧達海鮮濃湯，放入綠蕉代替馬鈴薯；另外義大利家戶常吃的餃子，也能入菜，把香蕉果肉做成餃子皮；而印度料理中最常見的咖哩，其實和綠香蕉很對味，平衡微澀的口感，撒上巧克力提升口感層次，推出「綠蕉咖哩巧克力豬肉薩摩撒」擄獲大人小孩的味蕾。

▲綠香蕉核桃磅蛋糕。綠蕉口感類似馬鈴薯和菱角，適合用於烹製各種甜食和主食。（圖／高餐大提供）
▲綠香蕉核桃磅蛋糕。綠蕉口感類似馬鈴薯和菱角，適合用於烹製各種甜食和主食。（圖／高餐大提供）
「綠蕉酪梨蟹肉盅」以南美菜系為發想，將綠香蕉做成杯盅，炸至金黃酥脆，成了獨一無二的器皿，放入滑順的酪梨蟹肉，色香味俱全；另有「綠香蕉核桃磅蛋糕」、「舒肥雞胸肉佐烤綠蕉沙拉」。

高餐大校長陳敦基表示，落實大學社會責任實踐（University Social Responsibility,USR），一直是推動校務重要目標，藉由高餐大料理長才結合地方農特產，共榮共好，創立地球永續共榮圈。

負責研發餐點的屠國城特別提到，香蕉富含色胺酸、維生素B6、鉀、鎂、寡糖等營養素，可以幫助大腦製造血清素，協助安定情緒，被認為是「快樂食物之首」，此次接下任務，研發出可甜可鹹各式餐點，感受綠蕉絕妙，藉此打開綠蕉銷路，對蕉農及消費者都是雙贏。

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