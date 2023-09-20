客美多咖啡西湖店11/30關門 業者：租金漲太多！房東開54萬招租
台北內湖區唯一的「客美多咖啡」（Komeda‘s Coffee）即將在11月30日結束營業！消息在美食圈社團引發討論，不少粉絲都感到相當惋惜！經查「客美多咖啡」西湖店房東日前已在房屋交易平台刊登訊息，103坪空間以每月53萬9595元招租。客美多咖啡無奈告訴《NOWnews今日新聞》說，因租約到期，租金「漲很多」，持續和房東協調未果而結束營業，將持續在內湖地區尋找合適的地點，盼能再繼續為內湖民眾服務。
記者徐銘穗/綜合報導
營業倒數的客美多咖啡西湖店位在內湖區基湖路上，2018年12月開幕以來，十分受當地居民、上班族喜愛，以義大利麵產品為例，價格皆在250元以內，咖啡飲料也不超過200元。客美多咖啡表示，明年6月來台將滿6周年，目前全台有30家門市、第31家即將在高雄開幕，直營與加盟比例約各半，目前客美多在日本有980多店，台灣是客美多在亞洲，除日本外門市最多的地區。
客美多咖啡接受《NOWnews今日新聞》電訪表示，因租約到期，租金「漲很多」，期間雖然持續和房東協調，但價格上一直談不攏而決定結束營業，將安排員工轉調其他分店繼續工作。雖然西湖店5分鐘車程內還有大直店，但客美多強調兩店客群不同，仍會繼續在內湖尋找合適、租金合理的店面，以「成為區域內大家常去的店鋪」為目標。
據悉，客美多西湖店房東是從事土地開發、建築規劃的公私法人，目前已在房屋交易平台刊登出租訊息，1樓面積約103坪，以月租金53萬9595元招租，租金單價約5238元，已有意者上門洽詢，有意做為辦公室使用。
不過，《ETtoday》報導，恆大不動產經理馮潤梅指內科空店面不多，業種多以餐飲為主，但觀察內湖路上、西湖捷運站第一排租金單價僅3000多元，該招租物件開到5000多元，略高了些。住商不動產內湖港墘加盟店東林書慶也認為，考量到店面坪數大、總價高，由客單價高的業者承租較為適合。
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