農業部說謊？稱以往蛋液當實質轉型　食藥署搖頭：食安法沒改過

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但食藥署副署長林金富接受《NOWnews》電訪時對此表示疑惑，直言「不曉得這一段」，因為《食安法》沒有改過，液蛋沒有經過實質轉型，所以在標示時還是要寫產地為巴西、土耳其等原本的生產地點，不能寫加工地點，這些訊息也跟農業部講過。
林金富解釋，「實質轉型」就是要改變食物本質，最簡單的理解方式就是把生蛋做成滷蛋、米煮成飯、生雞腿做成滷雞腿，當然也有其他不是把食物煮熟的作法，但因為食品加工程序眾多，很難一一列舉，食品業技術也不太可能逐一入法，不過讀食品專業的人通常都會有相關知識、學校也會教授相關內容。
不過，林金富也提到，因為相關技術眾多，若有疑義，都可以向食藥署提出、並交由專家討論，取得共識後會再對外說明，至於台中一案，會尊重地方衛生局的判斷與處置，違規也一定依法處分，至於是是行政法罰鍰、還是要移送，也都依據地方衛生局評斷。
食藥署補充，液蛋產品是指殼蛋僅經洗蛋、挑選、打蛋、分離、殺菌及包裝等製程，依據財政部與經濟部會銜公告《進口貨物原產地認定標準》，未改變食品本質，並不屬於實質轉型，原產地標示應依其原料來源國標示。
食藥署舉例，如果以台灣殼蛋為原料，則液蛋產品標示「原產地：台灣」；如以進口殼蛋為原料，則液蛋產品標示進口來源國；如有混合多個國家之進口殼蛋為原料，則液蛋產品標示依據含量的多寡，依序標示。對於實質轉型的白煮蛋、茶葉蛋及滷蛋是否應標示原料原產地，衛福部將持續蒐集意見進行研議。