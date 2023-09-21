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北北基透天新案達120億新高　獨棟愈蓋愈小！怕踩「6千萬豪宅線」

▲今年1至8月，北北基有7個透天建案進場銷售，推案量約98.8億，加上年底前有望進場的建案，推案量來到120億元，創十年新高。圖為新店華城。（圖／住展雜誌提供）
▲今年1至8月，北北基有7個透天建案進場銷售，推案量約98.8億，加上年底前有望進場的建案，推案量來到120億元，創十年新高。圖為新店華城。（圖／住展雜誌提供）

記者徐銘穗/綜合報導

據統計，今年前八個月，北北基地區有7個透天建案進場銷售，推案量約98.8億元，可售戶數達454戶，戶數為近十年最多。若加上籌備中且年底前有望進場的建案，則今年全年北北基透天推案戶數將超過500戶，推案量則來到120億元，改寫北北基近十年透天推案量第三高紀錄。

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住展雜誌企研室經理成采錡表示，今年北北基新透天戶數創高，主因為基隆安樂透天造鎮案在第三季進場，為市場帶來超過300戶供給，另在新北三峽、八里等地，上半年也有透天建案公開。接下來至今年底，新北淡水、林口也都還有透天建案，有望正式公開銷售。

▲北北基近十年透天推案統計。（圖／住展雜誌提供）
▲北北基近十年透天推案統計。（圖／住展雜誌提供）
新店別墅案 拉抬推案量
觀察近十年北北基透天推案情形，2013年透天案數量達20個，為近十年最多，當年北市中正、士林都有小量體透天案進場，不過推案主力區還是在基隆，有7個透天建案公開，總可售戶數超過200戶。

至於推案量最大時期，是在2015年，新店指標別墅建案進場，讓北北基透天推案量來到166.5億元，金額為近十年最高。不過2015年後，北北基透天推案量便陷入長達四年的低谷，直至2020年，新店迎來總銷超過70億元的別墅建案，推案量才再次越過百億元大關。

易踩豪宅線 百坪透天失寵
盤點近十年透天建案坪數規劃，北北基地區的透天建坪逐步縮小，百坪豪墅更已成為小眾產品。據統計資料，2013年20個透天建案中，18個有規劃建坪百坪以上的透天單位，可售戶數約200戶，占總透天戶數逾5成，但到了2023年，7案中僅2案有規劃建坪百坪以上單位，可售戶數約8戶，占整體不到2％。

成采錡指出，建坪超過百坪的透天住宅供給減少，與房價水準上升、豪宅限貸令實施、居住需求改變有關，如新北透天新案的百坪單位，總價多在6000萬元以上，越過新北豪宅線，貸款成數受限制，加上透天社區能提供的物業管理服務及本身地段條件，往往不如豪宅建案，多重因素影響下，目前在北北基地區，百坪透天產品的銷售期普遍較長。

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