北北基透天新案達120億新高　獨棟愈蓋愈小！怕踩「6千萬豪宅線」

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新店別墅案 拉抬推案量
觀察近十年北北基透天推案情形，2013年透天案數量達20個，為近十年最多，當年北市中正、士林都有小量體透天案進場，不過推案主力區還是在基隆，有7個透天建案公開，總可售戶數超過200戶。
至於推案量最大時期，是在2015年，新店指標別墅建案進場，讓北北基透天推案量來到166.5億元，金額為近十年最高。不過2015年後，北北基透天推案量便陷入長達四年的低谷，直至2020年，新店迎來總銷超過70億元的別墅建案，推案量才再次越過百億元大關。
易踩豪宅線 百坪透天失寵
盤點近十年透天建案坪數規劃，北北基地區的透天建坪逐步縮小，百坪豪墅更已成為小眾產品。據統計資料，2013年20個透天建案中，18個有規劃建坪百坪以上的透天單位，可售戶數約200戶，占總透天戶數逾5成，但到了2023年，7案中僅2案有規劃建坪百坪以上單位，可售戶數約8戶，占整體不到2％。
成采錡指出，建坪超過百坪的透天住宅供給減少，與房價水準上升、豪宅限貸令實施、居住需求改變有關，如新北透天新案的百坪單位，總價多在6000萬元以上，越過新北豪宅線，貸款成數受限制，加上透天社區能提供的物業管理服務及本身地段條件，往往不如豪宅建案，多重因素影響下，目前在北北基地區，百坪透天產品的銷售期普遍較長。
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