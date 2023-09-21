冷氣以前根本不用洗！現在不洗「電費差3倍」 師傅揭2關鍵
雖然天氣逐漸轉涼，不過白天的氣溫還是相當高，還不至於到不需要開冷氣的時候，然而說到夏天保養冷氣，一定有許多人都會請師傅來「洗冷氣」，清洗髒污來改善吹冷氣的品質。然而你是否發現，在數十年前，基本上家裡很少有「洗冷氣」的保養，但近幾年卻有不少人相當注重這塊，甚至到夏天洗個冷氣還要排隊預約呢？對此，專門洗淨冷氣的公司也揭開其中原因。
記者張嘉哲/綜合報導
Tik Tok帳號「大田洗淨」近日發佈一則影片，為什麼現在越來越多人在洗冷氣？過去根本就沒有聽過有人在洗冷氣，但是其實生意會越來越好不是沒有原因的，那是因為現在的使用冷氣頻率跟過去使用頻率實在差太多了，因爲過去都是使用定頻冷氣居多，現在變頻冷氣相對普及許多。
「過去為了省電費，所以開兩三小時就會一覺到天亮，然後被熱醒，但自從變頻冷氣普及之後，很多人從睡覺之前就會開始開，冷氣的使用頻率、時間就會大幅增加，平均夏天每天使用冷氣的時間就長達10至12小時」。
大田洗淨表示，使用冷氣時間大幅增加之後，換氣的時間就越長，冷氣的髒污程度就會越明顯，相對這就是為什麼現在需要經常洗冷氣。除此之外，現在的空氣品質跟過去也完全不能相比，所以「洗冷氣」的保養在現在來說才會變得那麼重要。
而《NOWnews今日新聞》過去也曾報導，冷氣清洗達人張師傅指出，洗冷氣頻率取決於環境和使用習慣，若家中有養寵物，且開冷氣的頻率、使用時間長，可能1年、甚至半年就要做一次清洗，因為如果灰塵過多會使冷氣效能變差，室外的壓縮機感測到溫度不夠低，就會不斷運作，長期累積電費可能會比正常情況「高上2至3倍」。