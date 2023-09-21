秋蟹美饌登場　萬豪、翰品推出限定秋蟹料理

時序入秋，正是品蟹的好時節。高雄萬豪酒店皇豪中餐廳及京翠港式飲茶推出限定秋蟹料理，以當季時令食材如紅花蟹、大沙母、紅蟳、鮑魚與金瓜等烹煮出絕頂美味。高雄翰品酒店「秋蟹美饌」，主打紅蟳、沙公以清蒸、火炒、鮮涮等料理方式呈現紅蟳鮮甜、沙公彈嫩當季美味，就連火鍋也有以蟹為主的餐點，一次滿足老饕味蕾。
記者陳美嘉／高雄報導
高雄萬豪主打新式粵菜的「皇豪中餐廳」即日起至11月30日推出「秋之饗宴」，選用高雄東港新鮮直送的台灣紅花蟹與大沙母，以不同的料理手法讓饕客大快朵頤四款秋蟹風味。廣東潮州秋季必吃的經典料理「老饕潮州凍花蟹」、香港極具特色的螃蟹料理「橋底避風塘花蟹」、「虎門蟹餅蒸沙母」以及「黃金流沙焗沙母」。秋蟹料理每道2,400元起，另提供油浸檸檬筍殼魚及川貝雪梨燉鮑魚等共10道單點佳餚。
展現道地港式風情的「京翠港式飲茶」，自即日起也推出四道主廚私房蟹料理，「燕麥酥炸軟殼蟹」、「三蔥蟹醬紅蟳煲」、「紅油蟹肉抄手」、還有最考驗主廚功力的「金瓜煲蟹粥」，循傳統耗時費工的港式煲粥做法，將秋季最鮮美的紅蟳、南瓜搭配去骨雞腿肉與鮮蛤慢火煲煮，米粒吸飽醇厚的雞高湯及海鮮的清甜，令人回味無窮。四道秋蟹料理供應至11月30日，每日限量。
高雄翰品酒店三樓「港都茶樓」即日起至10月15日推出「今秋.嘗蟹」限定美味，集結當季紅蟳、大沙公肥美蟹種，以清蒸、火炒料理方式，結合創新南洋風味設計出「泰皇咖哩紅蟳」、「南洋黑胡椒紅蟳」、「梅醬蒸蟹沙公」、「南洋黑胡椒沙公」四道不同口味的秋蟹佳餚。高雄翰品酒店指出，紅蟳肉質細嫩、味道甘鮮，秋季紅蟳蟹黃更是豐厚；除了紅蟳，秋季沙公肉質鮮美厚實，適合熱炒吸取濃郁醬汁賦味。
翰品酒店另於10月1日至11月30日在一樓「品日料」推出「紅蟳鍋物」，除了原本的頂級肉片、節令時蔬吃到飽外，只要加價480元(須另加一成服務費)就可以升級品嘗兩隻鮮美紅蟳。將鮮甜紅蟳、蝦子及鯛魚片、頂級牛肉與特級豬肉片等各式海陸食材逐一放入鍋中，大海鮮味與湯底完美交融，在秋冬時節絕對能滿足暖胃暖身需求。品嘗一年一度才有的秋蟹美味，饕客千萬別錯過。