補班日星巴克咖啡「買1送1」　可不可、五桐號7大手搖飲也買1送1

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星巴克外送平台foodomo也有補班日優惠了！即日起至9月29日，平日每週三至五，還有9月23日週六補班日當天，foodomo有2款指定飲品「買1送1」。特大杯「焦糖瑪奇朵」兩杯優惠價170元（原價340元）、特大杯「摩卡」兩杯優惠價165元（原價330元）。
而星巴克全台門市9月23日當天，購買兩杯容量/冰熱/口味皆一致的飲料，可享「第二杯半價」優惠。單筆交易最高限購四杯（二杯支付原價；二杯支付半價）並限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
📌五桐號：蜜桃冰茶凍飲、一把青茶「買1送1」
五桐號買1送1了！即日起至10月3日，外送平台Uber Eats可享2款指定飲品「買1送1」，咀嚼控不能錯過的「蜜桃冰茶凍飲」，咬得到蜜桃果丁＋滑嫩綠茶凍；清爽純茶「一把青茶」都有「買1送1」優惠。
📌可不可熟成紅茶：柚果紅茶、雲蓋胭脂「買1送1」
可不可熟成紅茶15週年生日慶與Uber Eats合作，即日起至9月24日，中杯「柚果紅茶」或「雲蓋胭脂」享「買一送一」優惠，單次最多買 5 送 5；大杯及加料，採價差加價方式下單；每日優惠限量，兌完為止。9月25日至9月30日，單筆消費滿150元「現折20元」，滿額折扣限單筆消費折扣一次，不累折；優惠數量有限，兌完為止。
📌CoCo都可：3款指定飲品「買1送1」
CoCo都可在外送平台Uber Eats上，即日起至9月30日，獨家推出3款指定飲品「同品項買1送1」！葡萄柚果粒茶、沐春風 輕乳茶、日落錫蘭 輕乳茶，通通都「買1送1」，實在有夠大方！
📌春陽茶事：2款指定品項「買1送1」
因應中秋烤肉搭配消暑手搖飲，春陽茶事即日起9月30日，限定外送平台Uber Eats，指定優惠品項柚香烏龍、鳳梨蜜烏龍，可享同品項「買1送1」優惠。
📌迷客夏：新品「香緹紅茶系列」送「拿鐵升級大杯券」
迷客夏補班日推出新品「香緹紅茶系列」優惠，只要於9月23日補班日當天，在迷點購買香緹紅茶系列，就可獲得
📌水雲朵：聯名原子小金剛！飲料「買5送1」
基隆連鎖手搖飲料Drinkstore水雲朵，聯名「原子小金剛Astro Boy動畫版60周年」，打造櫻花寒天、莓果寒天與荔枝椰果組成的全新配料「彩嚼」系列，「彩嚼輕檸四季春茶」、「
即日起至20
📌珍煮丹：聯名珍粿！鐵粉滿額贈週邊商品
珍煮丹聯名嘎嫂二伯的品牌hahababy，推出3款全新飲品「波波粿粿鮮奶茶、愛蜜滿滿桃蘋茶、青檸桂花釀粿」，及5款限量周邊商品，即日起第一波包括超大容量環保杯「滿滿意杯」、晴雨兩用「餵你撐傘」，10月1日第二波有「為接來墊」珪藻土杯墊、「無渴 tea 袋」收納袋、「無限充墊」野餐墊。
即日起，現場單筆購買新品L杯任2杯,即可加購「周邊商品」2個；輕食門市限定現場單筆購買新品L杯任1杯，加上金哈比蒜烤乳酪厚片1個，套餐組合價現省 5元。不與其他優惠併用，不列入滿額贈、加價購磁鐵金額內。
9月27日至12月31日則有鐵粉滿額贈活動，單筆消費滿 200 元，贈送「造型磁鐵」1個（限來店消費可累贈，周邊金額不列入滿額累積）；單筆消費滿 150 元，可加價 10 元一次，獲得「造型磁鐵」1個（限來店消費可累積）；雙平台及你訂，任一飲品加價 39 元，可獲得「造型磁鐵」1個（隨機出貨不挑款；依單筆消費金額擇優使用）。