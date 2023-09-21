台中「FYT」水房5個月替博奕集團洗越南盾1085億餘元

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台中市警察局第三分局偵查隊及刑事局第八大隊，去年3月24日聯手破獲位在台中市的「FYT」」博奕洗錢水房，逮捕林宗諺、賴聖翼、吳柏昇三名水房操縱者，及一名網路客服員許森銓。查扣電腦主機21台、手機58台、網路交換器2台、路由器等設備。
警方調查，網路博奕集團提供「FYT」水房越南金融帳戶，作為層層轉帳，收付賭客賭博賭資之用，水房再每日至博奕集團所提供之網際網路系統，審核入金款項，正確後核給賭博網站遊戲點數、自人頭帳戶輾轉出金予賭客等事宜，而隱匿、掩飾博弈集團犯罪所得之去向；水房與博奕集團則約定以經手款項之1%至2%之比例作為水房報酬。
警方根據水房電腦帳務紀錄，清算出自110年10月24日起至111年3月24日止，「FYT」水房替博弈集團經手洗錢之「入貨總跑量」（即賭客匯款入資充值賭博點數）總計為越南盾1085億3721萬6682元（折合新臺幣為1億5412萬2847元）；「出貨總跑量」（即將款項匯出予賭客之出金）總計為越南盾200億0216萬2000元（約新臺幣2840萬3070元）。台中地院9月18日判決，將3名水房主持人林宗諺、賴聖翼、吳柏昇依犯罪組織各判處有期徒刑1年8月。網路客服員許森銓則洗錢罪判處徒刑6月。
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