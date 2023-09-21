921地震24周年！房屋品保協會成立 曝10年內「新古屋」65%沒點交
今（21）天是921大地震24周年，由建築師、地質專家、土木技師、法律顧問、驗屋業者等專家共同發起的「中華民國房屋品質保障協會」，今正式成立，揭露10年內新古屋有65%沒點交，去年全台有超過3600件購屋、裝修相關訴訟，大直民宅坍塌也讓人正視老宅體檢議題。房屋品保協會創會創會理事長林建良強調，未來協會要替消費者把關，更要協助民眾在需要時能快速獲得專業諮詢，保障住屋權益
記者徐銘穗/綜合報導
林建良表示，許多老舊房屋，甚至10年內的「新古屋」出現狀況時，已經難以找到當年負責的建商出面處理，嚴重影響購屋民眾的權益。協會成立目的，即是希望從中提供整合、協調、輔導，以及規劃諮詢服務、救濟管道等，以促進房、貸、產與住宅服務產業市場的健全成長。
房屋品保協會監事主席林泰宇談到，購屋、裝修糾紛逐年攀升，以一個社區大樓的建造過程中就包含至少13項工種，加上往往價格不透明，一般民眾難以全程掌控與了解，且全台灣10年內的新建案交屋過程中，居然有超過65%社區大樓的公設未點交，一但出現糾紛，得由社區管委會出面協調。而光是2022年全台灣就有超過3600件購屋、裝修相關訴訟，更凸顯協會成立並提供相關服務的必要性。
林泰宇建議，未來政府應要求每個建案都要繳納履約保證金，並由第三方公正單位監督與管理，一旦出事便馬上就可以提撥使用，也疾呼應公開相關監督資訊，作為未來民眾在購屋時的考量指標。此外，林泰宇也指出，明年擴大服務台灣每年近200萬的租屋族，提供更近一步的租屋保障，相關方案都已在研擬中。
房屋品保協會法律顧問、茁越國際法律事務所主持律師楊筑鈞也提到，一般民眾在面對與建商的法律訴訟中，雖契約為所本，但業者時常以自身立場佔有契約的解釋優勢。未來房屋品保協會將媒合法律資源為民眾提供諮詢服務，不會讓建商在法庭攻防時，佔盡契約解釋的主導權。