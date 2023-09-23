補班日星巴克咖啡「買1送1」　可不可、五桐號7大手搖飲也買1送1

今天要補班！「股市、郵局、銀行、農會」923補班日營業資訊一覽

▲今天923秋分、也是補班日，路邊停車收費、郵局、銀行、農會、股市營業時間一次看。（圖／記者黃韻文攝）
▲今天923秋分、也是補班日，路邊停車收費、郵局、銀行、農會、股市營業時間一次看。（圖／記者黃韻文攝）

記者黃韻文／綜合報導

今年補班6天讓民眾吃不消，今（23）日終於迎來2023年最後一個補班日，正是為了國慶日連假4天，10月9日周一調整放假，改在今天補行上班上課，因此小學是遵照「星期一」課表，別帶錯課本、穿錯運動服啦！而民眾最關心補班日股市有開盤嗎、銀行有上班嗎、郵局有開嗎，《NOWnews》整理營業資訊一次看。

📌923補班補哪一天？
根據行政院人事行政總處公布行事曆，2023年國慶日連假共4天，自10月7日至10月10日，由於國慶日10月10日是周二，因此10月9日周一調整放假，故於今（23）日補行上班，也是2023年最後一天補班。

我是廣告 請繼續往下閱讀
📌補班日股市有開盤嗎？
沒有。證交所指出，10月9日調整放假，並於9月23日補上班，不交易亦不交割，也就是說，補班日股市、期貨市場皆不開盤。

📌補班日銀行有上班嗎？
銀行適用勞基法，今（23）日正常上班，營業時間與平日相同，從上午9時至下午3時30分。

📌補班郵局有開嗎？
郵局、農會適用勞基法，和平日一樣正常營業。農會漁會信用部及其分部，共同營業時間為上午8時至下午5時。
🔍全國郵局營業時間（點此查詢）

📌補班日路邊停車要收錢嗎？
◾台北市：補班日依標誌牌面公告收費時段及費率收費。如公告該路段收費時間為周一至周五，則今天補班不收費；如公告收費時間為周一至周六，則補班日（周六）將收費。

◾新北市：23日補行上班日，新北市公車將依平日班表營運，調撥車道比照平日實施，路邊停車格比照平日，今（23）補班日照常收費，假日收費路段則暫停收費。

📌2023還有哪些連假？
◾中秋節連假3天：9月29日（周五）至10月1日（周日）。
請假攻略：請9月25日至9月28日4天，可連休8天（9月24日至10月1日）。

◾國慶日連假4天：10月7日（周六）至10月10日（周二）。
請假攻略：請10月11日至10月13日3天，可連休9天（10月7日至10月13日）。

📌2024年連假補班
今年補班6天引發民怨，2024年改為國定假日在平日就「點放」，因此明年只有4個連假（元旦、春節、清明節、端午節），但也只剩2月17日需補班1天。

▲行政院人事總處拍板2024行事曆，3天以上連假剩下4個，而補班日也只剩下一天。（圖/NOWnews製作）
▲行政院人事總處拍板2024行事曆，3天以上連假剩下4個，補班日也只剩下一天。（圖／NOWnews製作）

2023最後補班日！全家咖啡「10杯168元」可寄杯　霜淇淋也買1送1

天氣預報／今迎入秋首波東北風！北台灣3區有雨　補班日天氣出爐

補班日星巴克咖啡「買1送1」　可不可、五桐號7大手搖飲也買1送1

9/23今年最後補班日！「2024年補班剩1天」爽翻　請假攻略一次看

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞