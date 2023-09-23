今天要補班！「股市、郵局、銀行、農會」923補班日營業資訊一覽

📌923補班補哪一天？
根據行政院人事行政總處公布行事曆，2023年國慶日連假共4天，自10月7日至10月10日，由於國慶日10月10日是周二，因此10月9日周一調整放假，故於今（23）日補行上班，也是2023年最後一天補班。
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沒有。證交所指出，10月9日調整放假，並於9月23日補上班，不交易亦不交割，也就是說，補班日股市、期貨市場皆不開盤。
📌補班日銀行有上班嗎？
銀行適用勞基法，今（23）日正常上班，營業時間與平日相同，從上午9時至下午3時30分。
📌補班郵局有開嗎？
郵局、農會適用勞基法，和平日一樣正常營業。農會漁會信用部及其分部，共同營業時間為上午8時至下午5時。
🔍全國郵局營業時間（點此查詢）
📌補班日路邊停車要收錢嗎？
◾台北市：補班日依標誌牌面公告收費時段及費率收費。如公告該路段收費時間為周一至周五，則今天補班不收費；如公告收費時間為周一至周六，則補班日（周六）將收費。
◾新北市：23日補行上班日，新北市公車將依平日班表營運，調撥車道比照平日實施，路邊停車格比照平日，今（23）補班日照常收費，假日收費路段則暫停收費。
📌2023還有哪些連假？
◾中秋節連假3天：9月29日（周五）至10月1日（周日）。
請假攻略：請9月25日至9月28日4天，可連休8天（9月24日至10月1日）。
◾國慶日連假4天：10月7日（周六）至10月10日（周二）。
請假攻略：請10月11日至10月13日3天，可連休9天（10月7日至10月13日）。
📌2024年連假補班
今年補班6天引發民怨，2024年改為國定假日在平日就「點放」，因此明年只有4個連假（元旦、春節、清明節、端午節），但也只剩2月17日需補班1天。