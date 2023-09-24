完整中秋烤肉技巧整理！專家提點美味全公開　魚與雞腿竟正好相反

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薄片牛、豬肉：烤時要大火，技巧是先耐心烤單一面，待表面滲出油脂與水分後，再翻面烤到熟，冷藏牛肉片可翻面僅數秒即可拿起。
牛排或豬排：厚片的牛排或豬排建議中火來烤，兩面要烤到上色之外，也可以夾子立起肉排，烤厚片外圈，接著才以剪刀剪成適口大小，正好可依剪開的斷面看出熟度，冷藏牛排可選擇喜歡的熟度，豬排則需全熟。
帶骨牛排、羊排：這種屬於難度高的進階版，碳佐麻里貴賓服務部主任Erica建議，建議大火來烤，第一面先烤至金黃微焦再翻面，這時約4分熟左右，待另一面上色後可用上剪刀。剪法訣竅是由肉這邊開始剪到骨頭，不要剪斷，剪了數刀後，最後對著骨頭直線一口氣剪斷。最後的帶骨肉還要再烤，直至肉變酥脆。
去骨雞腿肉：同樣建議中火烤，先烤雞皮那面，待雞皮有酥脆質地後再翻面燒烤至熟，同樣可以剪刀剪成適口大小，也可藉此判斷熟度。
香腸：中小火來慢烤，訣竅是要不停地翻滾、翻面。
📍海鮮
烤魚：與去骨雞腿正好相反，魚要先烤肉那面，即魚皮朝上，肉面開始熟了之後，魚的水份會逐漸揮發，肉比較扎實，等到翻至烤魚皮面時，魚皮就不容易沾黏在烤網上，可放心將魚皮烤至金黃即可。
鮮蝦：需烤到全身都變紅色，因蝦頭較不易熟，待變色後可把蝦頭置於烤網中心最高溫處、蝦尾朝邊緣處再加以炙烤，蝦頭與身體交接處會略吐泡泡，即是快要熟了，因蝦膏開始外流了。
📍蔬菜
青椒、山藥、香菇：都以中火來烤，技巧同樣都是要不斷翻面，烤到表面金黃微焦。
玉米：中火來烤，訣竅是不斷翻面，待上色且玉米顆顆都膨脹後，就是快熟了。但烤玉米時間很長，建議不妨先蒸熟，再於烤網上加熱，可縮短時間。