iPhone 15新機爆災情！續航力對比超慘　科技YTR全傻眼：意料之外

完整中秋烤肉技巧整理！專家提點美味全公開　魚與雞腿竟正好相反

▲中秋節又將到來，揪親朋好友動手烤肉是必須的「儀式」，此次整理各類食材燒烤技巧，不怕燒焦或被「裝熟」。（圖／記者葉盛耀攝）
▲中秋節又將到來，揪親朋好友動手烤肉是必須的「儀式」，此次整理各類食材燒烤技巧，不怕燒焦或被「裝熟」。（圖／記者葉盛耀攝）

記者葉盛耀/綜合報導

中秋節即將到來，又將是眾人群聚一起烤肉的時機，不論在家中烤或是到燒烤店，自己DIY動手燒烤最能感受中秋氛圍。但是烤肉最怕燒焦，更怕食材跟您「裝熟」，讓人吃下鬧肚子疼。此次整理各大類烤肉食材，包含肉類、海鮮與蔬菜，一一破解燒烤技巧。

我是廣告 請繼續往下閱讀
📍肉類
薄片牛、豬肉：烤時要大火，技巧是先耐心烤單一面，待表面滲出油脂與水分後，再翻面烤到熟，冷藏牛肉片可翻面僅數秒即可拿起。

▲薄牛肉片先耐心烤單一面，待表面滲出油脂與水分後，才可翻面再烤數秒鐘即可。（圖／記者葉盛耀攝）
▲薄牛肉片先耐心烤單一面，待表面滲出油脂與水分後，才可翻面再烤數秒鐘即可。（圖／記者葉盛耀攝）
牛排或豬排：厚片的牛排或豬排建議中火來烤，兩面要烤到上色之外，也可以夾子立起肉排，烤厚片外圈，接著才以剪刀剪成適口大小，正好可依剪開的斷面看出熟度，冷藏牛排可選擇喜歡的熟度，豬排則需全熟。

▲厚片的牛排或豬排，兩面要烤到上色之外，最好可以夾子立起烤厚片外圈，接著再剪開成適口大小。（圖／記者葉盛耀攝）
▲厚片的牛排或豬排，兩面要烤到上色之外，最好可以夾子立起烤厚片外圈，接著再剪開成適口大小。（圖／記者葉盛耀攝）
帶骨牛排、羊排：這種屬於難度高的進階版，碳佐麻里貴賓服務部主任Erica建議，建議大火來烤，第一面先烤至金黃微焦再翻面，這時約4分熟左右，待另一面上色後可用上剪刀。剪法訣竅是由肉這邊開始剪到骨頭，不要剪斷，剪了數刀後，最後對著骨頭直線一口氣剪斷。最後的帶骨肉還要再烤，直至肉變酥脆。

▲帶骨肉排以大火烤，接著要將骨頭部位與肉部位剪開，讓骨頭部位再炙烤至金黃酥脆。（圖／取自碳佐麻里臉書粉專）
▲帶骨肉排以大火烤，接著要將骨頭部位與肉部位剪開，讓骨頭部位再炙烤至金黃酥脆。（圖／取自碳佐麻里臉書粉專）
去骨雞腿肉：同樣建議中火烤，先烤雞皮那面，待雞皮有酥脆質地後再翻面燒烤至熟，同樣可以剪刀剪成適口大小，也可藉此判斷熟度。

香腸：中小火來慢烤，訣竅是要不停地翻滾、翻面。

📍海鮮
烤魚與去骨雞腿正好相反，魚要先烤肉那面，即魚皮朝上，肉面開始熟了之後，魚的水份會逐漸揮發，肉比較扎實，等到翻至烤魚皮面時，魚皮就不容易沾黏在烤網上，可放心將魚皮烤至金黃即可。

▲烤魚時，建議要先烤魚的肉面，魚皮朝上。（圖／取自碳佐麻里臉書粉專）
▲烤魚時，建議要先烤魚的肉面，魚皮朝上。（圖／取自碳佐麻里臉書粉專）
鮮蝦：需烤到全身都變紅色，因蝦頭較不易熟，待變色後可把蝦頭置於烤網中心最高溫處、蝦尾朝邊緣處再加以炙烤，蝦頭與身體交接處會略吐泡泡，即是快要熟了，因蝦膏開始外流了。

📍蔬菜
青椒、山藥、香菇：都以中火來烤，技巧同樣都是要不斷翻面，烤到表面金黃微焦。

玉米：中火來烤，訣竅是不斷翻面，待上色且玉米顆顆都膨脹後，就是快熟了。但烤玉米時間很長，建議不妨先蒸熟，再於烤網上加熱，可縮短時間。
 

▲烤玉米時間很長，建議也可先蒸熟再來炙烤。（示意圖／翻攝PhotoAC）
▲烤玉米時間很長，建議也可先蒸熟再來炙烤。（示意圖／翻攝PhotoAC）

中秋節將至！自家「陽台開烤肉趴」　警察來敲門：最重罰10萬元

台灣烤肉攤見真人版千尋！9萬粉絲讚「神隱少女本人」：相似度99%

必勝客中秋節開賣「懶人烤爐」烤肉免生火！推月見韓式烤五花比薩

蒙古沒有「蒙古烤肉」！由來公開　夜市「百元裝到飽」消失原因曝

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞