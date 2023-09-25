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台灣房貸年限天花板40年！韓國拉長50年救房市　瑞典貸105年最長

▲台灣青安房貸把貸款年限天花板上推至40年，房產專家統計全球15主要國家房貸年限，發現韓國拉長至50年救房市，而瑞典可貸105年最長。（圖／NOWnews資料照）
▲台灣青安房貸把貸款年限天花板上推至40年，房產專家統計全球15主要國家房貸年限，發現韓國拉長至50年救房市，而瑞典可貸105年最長。（圖／NOWnews資料照）

記者徐銘穗/綜合報導

「新青安貸款」將房貸額度上限從800萬提高至1000萬元，貸款年限天花板也推高至40年，加上破盤1.775%利率，8月1日上路至今，八大行庫短短1個月就已受理6418件、撥款167億元「爆單」，申請量是7月的3倍以上。不過，台灣房貸年限天花板40年，放諸全球主要15國家來看是中段班，韓國7月已將房貸年限拉長至50年救房市，而15國中房貸年限最長是瑞典的105年，「只繳利息不還本金。」

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馨傳不動產智庫執行長何世昌指出，全球主要國家中，以瑞典的房貸年限105年最長，主因是瑞典房貸族多已習慣「只還利息不還本金」。2016年3月，瑞典國會修法將房貸年限降至105年，但年限依然久得驚人。

▲瑞典房貸年限105最長，瑞典房貸族習慣「只還利息不還本金」。（圖／取自Pexels）
▲瑞典房貸年限105最長，瑞典房貸族習慣「只還利息不還本金」。（圖／取自Pexels）
這國超嚴格 跟30年房貸說再見

同樣限縮房貸年限的還有法國與加拿大，因法國抵押貸款利率相對低，家庭貸款餘額持續升高，法國在2022年修改銀行法規，自2023年起，法國所有銀行房貸上限由原本的30年降至25年，是房貸年限最短的國家。不過，因法國提供20％至40％首購族頭期款補貼，因此縮減房貸衝擊力道有限。另外，加拿大則把房貸上限由40年減至35年。

新加坡的組屋、私宅的房貸年限各有不同，組屋房貸年限為30年，私宅可以貸到35年。日本、韓國雖都有50年房貸，但淵源卻大不同。韓國政府為了協助首購族買房與救房市，自今年7月起，將房貸年限由40年延長至50年，並提供予首購族申辦，各大銀行出現申貸大爆量的盛況。

▲日本曾出現百年房貸，可把債務轉移至下一代，以「代際借貸」。（示意圖／NOWnews資料照）
▲日本曾出現百年房貸，可把債務轉移至下一代，以「代際借貸」。（示意圖／NOWnews資料照）
這幾個國家 實現真貸貸相傳

日本在1990年代，已有數家銀行提供100年房貸方案，如今似乎不復見，最長房貸剩下50年。雖然如此，但英國卻受到日本百年房貸的啟發，於2022年首度推出50年房貸方案。

何世昌解釋，目前全球50年期及以上的房貸方案大致有二種不同機制，第一種「一代制」最為常見，房貸必須在一代內還完，因此多有申辦年齡限制，最晚還款年齡通常在75歲至85歲不等。

第二種是「多代制」，如日本百年房貸、英國50年房貸等方案即屬於此類，房貸族可把債務轉移至下一代，以「代際借貸」的模式由下一代繼承房產與債務。

何世昌指出，與其他國家相比，台灣房貸年限40年並未過久，還屬於合理水準。雖然延長房貸年限會增加總體利息負擔，但貸40年不代表非得還滿40年，房貸族存到錢、或者房屋轉售即可提前清償。再者，延長房貸期限可降低每月還款金額，減少房貸族因還不出錢而違約的可能性，可謂利大於弊。

▲全球15主要國家房貸年限上限。（圖／馨傳不動產智庫提供）
▲全球15主要國家房貸年限上限。（圖／馨傳不動產智庫提供）
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