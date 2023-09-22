水權孤兒3／全台54萬戶沒自來水　使照必查「這14字」防踩雷

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購屋怕踩水權地雷 使照必查有無「這13字」
北水轄內除碧澄三外還有類似水權糾紛嗎？北水處經查，發現目前查無類似爭議之案件，建議民眾購屋時可檢視建案使用執照備註說明，是否為「非屬自來水事業可直接供水地區（即屬高地供水區）」，以避免日後用水權益糾紛。
碧澄三期住戶不解，為何一條華城路上有的社區沒有用水問題，他們的社區卻有用水問題？自來水主管機關、經濟部水利署副署長王藝峰說明，華城路靠三峽端由台水負責供水，近新店端則是北水，但因自來水屬都市建設，山坡地布管有難度，自來水主幹管只到安康路等大馬路，往上得設加壓與受水池等設備，才能送進民眾家中。
王藝峰指出，當初大台北華城、青山鎮興建，山區部分居民供水所需的加壓、甚至減壓設備、受水池都由建商處理，後來出現用水糾紛，新北市府介入補助部分相關費用，才讓事情落幕；甚至早期這帶社區有些也不吃自來水，建商會自取山泉水，但近年因氣候變遷、水源不穩定，愈來愈多社區來申請自來水。
他說，政府基於確保民眾用水權益，新計畫有補助申請自來水的舊社區，但新開發的新建案，則該是建商要全額負擔，蓋的房子水、電、瓦斯都要包含在房屋售價裡。
山邊海角社區要注意 留心水、瓦斯管線狀況
王藝峰指出，一般民眾生活使用習慣，打開水龍頭就有水來，買房屋較易忽略「水」的問題，提醒山邊海角的社區很有機會出現類似狀況，民眾購屋簽約前，一定要先問清楚是不是自來水直接供管到戶，若不確定可直接打電話到臺北或北水詢問，避免衍生糾紛。
消基會董事兼房屋委員會委員律師張欣民也建議，山坡地社區較容易出現類似的水、瓦斯管線問題，提醒消費者購屋前最好多做功課，除向建商、房仲問仔細外，或許也可向鄰近社區多打聽，以免花大錢買房，還買了一肚子氣。
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水權孤兒2／大台北華城用水糾紛重演 住戶活在「被斷水」恐懼下
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