我是廣告 請繼續往下閱讀
用水該是基本人權 「為何還要自己爭取」
「用水是人的基本權利！」但如今華城路上又再度上演水權糾紛。碧澄三管委會監委陳佳妏指出，秀岡山莊海拔400多公尺，當初爆發用水糾紛後，政府修改《水利法》，新增第61-1條「加壓受水設備」等相關產權規範，而碧澄距新店捷運站僅1.45公里，海拔高度僅90公尺的新社區，竟是非自來水管線到達區域。
陳佳妏說，社區用水是吃臺北自來水事業處的水，因門牌地址在新店區，他們找新北議員陳情，議員只管得到新北市府相關單位，但他們不是台北市選民，沒有立場找北市議員陳情，甚至向監察院千字文陳情，控訴「用水無人權」。她嘆說：「我們好像三不管的孤兒！不理解為何用水的基本人權，我們還要自己爭取。」
碧澄三管委會主委高培善難掩怒氣地說：「開發計畫你在審的、建照你在審的、使照也你在審的！建照、使照發下來時，其實政府就有在後面註記了，既然都已經告訴建商要做（水池產權移轉）了，那建商沒做，為什麼政府可以甩鍋！」質疑公部門沒做好把關，害他們得承擔苦果。
針對管委會質疑核發使照未把關，新北市府回函說明，表示「社區給水設備等非屬核發使用執照應審查項目」。但陳佳妏主張，依行政院1080411及水利署1080807的會議記錄，其實就已經要求使用執照的核發，必須將自來水設備接管納為必要條件，「也就是說，自來水設備沒有水處接管，根本就不能核發使用執照」。
新北工務局：水池產權轉移與否 非使照審查範圍
針對上述指控，新北市工務局說明，早期如大台北華城設有水池產權爭議，山坡（高）地社區水池產權都在建商手上，易衍生相關湧水糾紛，因此高地社區在核發使照時，才會加註「高地供水區接用自來水，相關加壓設備、蓄水池等公設要在買賣契約中載明及產權移轉交代事項」，是為確保使用者需求而做的提醒，但水池產權轉移與否，並非是使照核發的審查範圍。
臺北自來水事業處也回應，本案案址屬本處水壓無法正常供水之處所，為依規定須自設加壓受水設備之高地社區，本案開發時之供水計畫申請，本處均已依規定審查並善盡函知開發單位需配合事宜，目前住戶與開發商之爭議則屬私權紛爭。
對此，消基會董事兼房屋委員會委員律師張欣民直言，建商蓋房子得負起「三通」之責，通水、通電與通氣，所有功能都應該要完備。在消費者質疑公部門未盡把關之責部分，他認為對消費者而言，建照、使照都拿到了，當然會認為是已經通過公務機關認可，沒有相關問題與爭議。
張欣民強調，此案實務上少見，若消費者質疑公部門有行政疏失，造成他們權益受損，或可提出相對應之行政訴訟，捍衛自身權益，「對消費者來講值得一走」。
【水權孤兒系列報導】
水權孤兒1／千萬買新店小豪宅 住了才知：我的水不是「自來水」
水權孤兒2／大台北華城用水糾紛重演 住戶活在「被斷水」恐懼下
水權孤兒3／全台54萬戶沒自來水 使照必查「這14字」防踩雷
🔴最新揭露全國購屋痛苦指數（房價所得比）為9.61倍，最痛苦的當數台北市15.77倍，也就是台北人要15.77年不吃不喝才能買房。買房真有那麼難？《NOWnews今日新聞》周日專欄《如何買房》，看專家帶讀者了解買房眉角。