綠美圖工人跳樓亡！6月才爆重大工安 掉磁磚北流也瑞助營造蓋的
斥資32億元，全台首座結合美術館、圖書館的「台中綠美圖」，由瑞助營照承攬施工，預計2025年啟用，未料上周五（22）傍晚，一名工人突從攀爬在工地6樓外，隨後在現場眾人「不要」吶喊聲中跳下身亡。事實上，綠美圖今年6月曾發生工人從2樓摔落昏迷命危工安事故。而先前爆出台北流行音樂中心才蓋好3年就發生磁磚剝落、八德運動中心天花板崩落的羽球館等也都是瑞助營照蓋的。
記者徐銘穗/綜合報導
上周五（22）傍晚，現場收工後發現少了1人，經清點人數才發現36歲的越南籍秦姓工人不見，隨後發現他獨自坐在6樓工地牆邊，疑似情緒激動不久後就墜落。
台中建設局說，經初步檢視，相關職安防護設施已達保護施工人員標準，已啟動人員關懷與心理輔導作業；中區職業安全衛生中心說，移工墜落初步調查非設施因素，會再深入調查。
綠美圖在今年6月19日曾發生工安意外。64歲何姓工人在工地2樓做柱子噴漆作業，不明原因摔至1樓，當場失去呼吸心跳，警消到場後將他送醫搶救後恢復生命跡象，不過頭部、胸部重傷一度命危。
此外，興建綠美圖的瑞助營造負責的台北市大同區、公辦都更社宅「斯文首善」，上月被北市議員陳炳甫爆出遇雨就淹水，質疑工程品質。北市議員、立委參選人徐巧芯也揭露，斥資60億元打造的台北流行音樂中心（北流），蓋好3年就「磁磚脫落、凹凸不平」，以及桃園八德運動中心因地震導致天花板崩落的羽球館，這些也都是瑞助營造蓋的。
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