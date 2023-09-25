中秋節「買1送1」優惠懶人包！麥當勞雞塊餐、必勝客披薩都99元

漢堡王週一隱藏優惠「6大套餐都89元」！爽吃牛肉堡、脆雞和雞塊

▲漢堡王隱藏優惠，即日起至12月25日週一刷悠遊卡，4款牛肉堡、脆雞堡和雞塊，「6大套餐都89元」。麥當勞慶祝「LINE官方帳號」上線，9月27日祭出6塊麥克鷄塊餐99元好康。（圖／記者蕭涵云攝）
▲漢堡王隱藏優惠，即日起至12月25日週一刷悠遊卡，4款牛肉堡、脆雞堡和雞塊，「6大套餐都89元」。麥當勞慶祝「LINE官方帳號」上線，9月27日祭出6塊麥克鷄塊餐99元好康。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

未來週一都不憂鬱了！漢堡王每到週一就祭出隱藏優惠，只要刷悠遊卡就能享有「6大套餐都89元」好康，爽吃4款牛肉堡、脆雞堡和雞塊，還有薯條、飲料吃超飽，最狂的是，這個優惠活動竟然延續到年底12月25日，幫大家有感省荷包。麥當勞則慶祝「LINE官方帳號」上線，9月27日起祭出6塊麥克鷄塊餐99元優惠。

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📌漢堡王週一刷悠遊卡「6大套餐都89元」
漢堡王即日起至12月25日，每週一上午10:30後，於指定門市臨櫃限定，持悠遊卡/悠遊聯名卡/悠遊付支付，享超省系列套餐「現折10元」限時優惠價，「6大套餐只要89元」，包括田園烤牛堡餐、雙起士培根牛肉堡餐、經典脆雞堡餐、洋蔥圈烤牛堡餐、6塊雞塊餐、起司醬洋蔥圈牛肉堡餐，搭配小薯條和中杯可樂。

提醒大家，獨家加碼使用悠遊付結帳，最高再享22％滿額回饋（數量有限，送完為止）；不可與其他優惠活動倂用；部分餐廳不適用，詳情請洽官網活動說明。

▲漢堡王4款安格斯牛肉套餐「第二套半價」，吃到8月中。（圖／記者蕭涵云攝）
▲漢堡王週一刷悠遊卡「6大套餐都89元」，爽爽吃到年底12月25日。（圖／記者蕭涵云攝）
📌漢堡王買一送一！無麵包漢堡爽吃「整顆都是肉」
中秋節漢堡王還回歸無麵包系列漢堡「整顆都是肉」，即日起至10月10日開吃雙層烤牛、雙層辣腿排，新上市「無麵包雙層脆雞堡」，還有最狂的「無麵包四層烤牛堡」，號稱超越牛排館給的肉量，總共4層澳洲火烤牛肉排「整顆都是肉」。

漢堡王9月「五臟廟優惠券」，即日起至10月2日，全門市（不適用於兒童樂園、機場及竹科台積P1、台中美光、南科台積店等商場店），每日10:30至打烊前30分鐘供應，包括薯條(中)、4塊雞塊、小華堡都有「買一送一」，「個人超省餐」海老Q彈堡餐109元、荒野小怪獸起司牛脆雞堡餐119元、雙層田園華鱈魚堡餐139元，「雙人激省餐」雙起司牛堡餐＋脆雞堡餐＋6塊雞塊199元等。

▲中秋節肉搏戰開打！漢堡王重磅回歸「無麵包漢堡」，最狂的四層烤牛堡「整顆都是肉」，肉肉控9月21日開吃了。明天祭出一日限定優惠，只要買安格斯套餐就免費送「香酥鮭魚堡」，現賺99元。（圖／台灣漢堡王提供）
▲中秋節肉搏戰開打！漢堡王重磅回歸「無麵包漢堡」，最狂的四層烤牛堡「整顆都是肉」，肉肉控開吃。（圖／台灣漢堡王提供）
📌麥當勞6塊雞塊餐99元　新品滿足嗜辣控、歡樂送杯墊
麥當勞推動「LINE官方帳號」上線，祭出數位體驗優惠，「隨買店取」9月11日起再推出冰炫風、美式咖啡、那堤超值77折起，9月20日則有美式/那堤量購優惠；最划算的是，9月27日將有3件組限時優惠，「6塊麥克鷄塊＋小薯＋中杯可樂」只要99元，10塊麥克鷄塊/大麥克/勁辣鷄腿堡搭配小薯＋中可都是109元。

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