漢堡王週一隱藏優惠「6大套餐都89元」！爽吃牛肉堡、脆雞和雞塊

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漢堡王即日起至12月25日，每週一上午10:30後，於指定門市臨櫃限定，持悠遊卡/悠遊聯名卡/悠遊付支付，享超省系列套餐「現折10元」限時優惠價，「6大套餐只要89元」，包括田園烤牛堡餐、雙起士培根牛肉堡餐、經典脆雞堡餐、洋蔥圈烤牛堡餐、6塊雞塊餐、起司醬洋蔥圈牛肉堡餐，搭配小薯條和中杯可樂。
提醒大家，獨家加碼使用悠遊付結帳，最高再享22％滿額回饋（數量有限，送完為止）；不可與其他優惠活動倂用；部分餐廳不適用，詳情請洽官網活動說明。
📌漢堡王買一送一！無麵包漢堡爽吃「整顆都是肉」
中秋節漢堡王還回歸無麵包系列漢堡「整顆都是肉」，即日起至10月10日開吃雙層烤牛、雙層辣腿排，新上市「無麵包雙層脆雞堡」，還有最狂的「無麵包四層烤牛堡」，號稱超越牛排館給的肉量，總共4層澳洲火烤牛肉排「整顆都是肉」。
漢堡王9月「五臟廟優惠券」，即日起至10月2日，全門市（不適用於兒童樂園、機場及竹科台積P1、台中美光、南科台積店等商場店），每日10:30至打烊前30分鐘供應，包括薯條(中)、4塊雞塊、小華堡都有「買一送一」，「個人超省餐」海老Q彈堡餐109元、荒野小怪獸起司牛脆雞堡餐119元、雙層田園華鱈魚堡餐139元，「雙人激省餐」雙起司牛堡餐＋脆雞堡餐＋6塊雞塊199元等。
📌麥當勞：6塊雞塊餐99元 新品滿足嗜辣控、歡樂送杯墊
麥當勞推動「LINE官方帳號」上線，祭出數位體驗優惠，「隨買店取」9月11日起再推出冰炫風、美式咖啡、那堤超值77折起，9月20日則有美式/那堤量購優惠；最划算的是，9月27日將有3件組限時優惠，「6塊麥克鷄塊＋小薯＋中杯可樂」只要99元，10塊麥克鷄塊/大麥克/勁辣鷄腿堡搭配小薯＋中可都是109元。