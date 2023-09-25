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新板豪宅推案單價衝破110萬！板橋砂鍋名店　刷新新北房價天花板

▲新板特區豪宅「勝輝一邸」預售成交單價來到112-116萬元，破百萬元大關豪宅案，刷新新北房價天花板。（圖／Google Map_GM_Hsi Ting Chou）
▲新板特區豪宅「勝輝一邸」預售成交單價來到112-116萬元，破百萬元大關豪宅案，刷新新北房價天花板。（圖／Google Map_GM_Hsi Ting Chou）

記者徐銘穗/綜合報導

板橋在地砂鍋名店「六必居」基地改建的豪宅案，市場討論許久將有震撼價碼現身，近期實價揭露終見，「勝輝一邸」的6樓、15樓、18樓交易，單價來到112-116萬元，破百萬元大關豪宅案，不只是創下新板特區房價新高，也刷新新北房價紀錄，由於除了台北市外，台中市率先已有3位數高價案，如今新北市同樣降落百萬宅，單價更高，也算坐穩后座。

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位於新板特區中山路一段及新站路角地的「勝輝一邸」，可說當地核心地帶，離大小遠百、新北市市政府都近，基地面積約493坪，規畫地上19層，地下4層，坪數均質101坪大坪數，豪宅訴求外，新板特區絕版地王亦為賣點。

▲「勝輝一邸」位於新板特區中山路一段及新站路角地，可說當地核心地帶。（圖／Google Map）
▲「勝輝一邸」位於新板特區中山路一段及新站路角地，可說當地核心地帶。（圖／Google Map）
全球居不動產情報室總監陳炳辰指出，板橋先前甫傳出小宅已達標3位數，如今則是新板特區豪宅產品也破百萬元，更顯新北一哥地位，由於當地大基地素地已不多，代表豪宅新案價碼衝高受限，可能在短期內都以其為最高價指標，得視是否還有大型危老都更案推動，但也不無帶起一波改建風氣的可能。

陳炳辰說，新板特區為新北市最早攻破9字頭的豪宅地段，包括「世界花園橋峰」、「東方富域」等，其後遇景氣因素，新板特區還屢有交易賠售消息，不乏高價宅落至7字頭，加上其他區域豪宅聚落崛起，像是同屬板橋的江翠重劃區，或是新店的五峰重劃區，都有凌駕之姿，可達8、9字頭，讓新板光環稍顯黯淡。

如今重振雄風，陳炳辰分析，主因不脫當地的交通機能、生活採買、居住名氣等體質健全，還有市府特區、A辦大樓，可謂CBD地帶不為過，近期「世界花園橋峰」登錄亦重返9字頭，新板儼然仍讓新興重劃區見識老大哥實力，整體環境對房市後續看好，房價又居高不下也皆有助攻力道，而在台中市屢傳價碼超車下，新北市此次表現更算守住僅次台北市房市的后座地位。

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