新板豪宅推案單價衝破110萬！板橋砂鍋名店　刷新新北房價天花板

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全球居不動產情報室總監陳炳辰指出，板橋先前甫傳出小宅已達標3位數，如今則是新板特區豪宅產品也破百萬元，更顯新北一哥地位，由於當地大基地素地已不多，代表豪宅新案價碼衝高受限，可能在短期內都以其為最高價指標，得視是否還有大型危老都更案推動，但也不無帶起一波改建風氣的可能。
陳炳辰說，新板特區為新北市最早攻破9字頭的豪宅地段，包括「世界花園橋峰」、「東方富域」等，其後遇景氣因素，新板特區還屢有交易賠售消息，不乏高價宅落至7字頭，加上其他區域豪宅聚落崛起，像是同屬板橋的江翠重劃區，或是新店的五峰重劃區，都有凌駕之姿，可達8、9字頭，讓新板光環稍顯黯淡。
如今重振雄風，陳炳辰分析，主因不脫當地的交通機能、生活採買、居住名氣等體質健全，還有市府特區、A辦大樓，可謂CBD地帶不為過，近期「世界花園橋峰」登錄亦重返9字頭，新板儼然仍讓新興重劃區見識老大哥實力，整體環境對房市後續看好，房價又居高不下也皆有助攻力道，而在台中市屢傳價碼超車下，新北市此次表現更算守住僅次台北市房市的后座地位。
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