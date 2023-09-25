全台最美大學圖書館！眾公認：政大達賢圖書館 以為是高級飯店
哪間大學的圖書館最漂亮舒服？網友在PTT發起討論，結果由政大2019年底啟用的達賢圖書館獲最多票數，盛嘆：「超美！」、「以為是高級飯店」，而擁挑高玻璃屋頂的元智大學圖書館則獲次多票數，網友推薦最佳觀賞時刻是清晨，「陽光透過樹蔭，撒落下來的時候真的好美」。
記者徐銘穗/綜合報導
原PO在PTT上發文「哪間大學的圖書館最漂亮舒服？」寫道大學排名應該沒有爭議，但學的圖書館就不一定了，直言「有的私立大學圖書館很漂亮，不過我記得台大的圖書館好像也很屌欸」，問大家推薦最美的大學圖書館。
貼文引發討論，以政大達賢圖書館呼聲最高，網友一致認同「政大達賢，沒有之一」、「唯一只推達賢！」、「政大達賢，晚上點燈還以為是高級飯店」。
此外，也有不少網友推薦元智大學圖書館，「元智真的讚，台大的並不屌，就很普通的學校建築物」、「元智圖書館真的很美」、「元智圖書館真不錯欸」。
政大達賢圖書館是潤發集團總裁尹衍樑，為了感念恩師司徒達賢的教導所資助興建，於2019年落成，媲美南韓星空圖書館的設計享有「全台最美大學圖書館」稱號。
而元智圖書館曾獲「建築師雜誌獎」及「遠東傑出建築設計獎」，擁有逾30萬件館藏，也成為不少偶像劇、廣告及MV的取景勝地。
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