新光三越Diamond Towers台北忠孝店將開幕　周遭房市單價破百萬

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台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，百貨公司結合餐飲、娛樂和消費功能，可豐富當地的生活機能，不過對像東區、大直等原本就有百貨商場且商業機能完善的地區，新百貨對區域的影響如錦上添花，房價受帶動的情況相對有限。
她指出，但新店裕隆城是新店市中心第一家大型百貨商場，超過250個品牌進駐，規模比市區外圍的小碧潭京站宏偉，還引進新店首間影城，填補了新店市區最關鍵的消費娛樂機能，甚至吸引文山、雙和等地的跨區消費客層，也讓周邊房市因百貨的「從無到有」，出現較明顯漲幅。
張旭嵐說，房價在雙北四大新百貨居領先地位的新光三越台北忠孝店，由於地段為天龍國的核心蛋黃區，且是4大新百貨中，唯一緊鄰雙捷運轉乘站的據點，人潮商機更為豐沛，房價水位也高高在上；但受限於房價基期高，因此漲幅相對低調。
不過，NOKE忠泰樂生活附近房價卻微跌2.8%。台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，該百貨所在的大直商圈，今年高價豪宅交易量不比3年前，整體市場以屋齡逾20年的相對低價中古屋為大宗，使該百貨商圈周邊的均價較2021年稍微修正。
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