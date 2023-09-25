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新光三越Diamond Towers台北忠孝店將開幕　周遭房市單價破百萬

▲台北東區最新百貨「新光三越 Diamond Towers」將開幕，房仲業者統計發現周遭房價近3年微漲，單價已破百萬元大關。（圖／記者葉盛耀攝）
▲台北東區最新百貨「新光三越 Diamond Towers」將開幕，房仲業者統計發現周遭房價近3年微漲，單價已破百萬元大關。（圖／記者葉盛耀攝）

記者徐銘穗/綜合報導

台北東區最新百貨「新光三越 Diamond Towers」新三台北忠孝店將開幕，房仲業者觀察近年雙北市新開幕的4間百貨公司周邊房價趨勢，發現Diamond Towers周遭房價近3年微漲，單價已破百萬元大關，漲幅最高的是新店「YES!LIFE裕隆城」，而NOKE中泰樂生活周遭房市則罕見出現2.8%跌幅。

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今年雙北地區已開幕與即將開幕的新百貨公司，依開幕順序為NOKE忠泰樂生活、新店YES!LIFE裕隆城、新三Diamond Towers台北忠孝店及大巨蛋SOGO CITY。

▲2023年雙北新開幕百貨周邊房價漲幅表現。（圖／台灣房屋提供）
▲2023年雙北新開幕百貨周邊房價漲幅表現。（圖／台灣房屋提供）
台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，百貨公司結合餐飲、娛樂和消費功能，可豐富當地的生活機能，不過對像東區、大直等原本就有百貨商場且商業機能完善的地區，新百貨對區域的影響如錦上添花，房價受帶動的情況相對有限。

她指出，但新店裕隆城是新店市中心第一家大型百貨商場，超過250個品牌進駐，規模比市區外圍的小碧潭京站宏偉，還引進新店首間影城，填補了新店市區最關鍵的消費娛樂機能，甚至吸引文山、雙和等地的跨區消費客層，也讓周邊房市因百貨的「從無到有」，出現較明顯漲幅。

▲新店裕隆城是新店市中心第一家大型百貨商場，也讓周邊房市出現較明顯漲幅。（圖／記者蕭涵云攝）
▲新店裕隆城是新店市中心第一家大型百貨商場，也讓周邊房市出現較明顯漲幅。（圖／記者蕭涵云攝）
張旭嵐說，房價在雙北四大新百貨居領先地位的新光三越台北忠孝店，由於地段為天龍國的核心蛋黃區，且是4大新百貨中，唯一緊鄰雙捷運轉乘站的據點，人潮商機更為豐沛，房價水位也高高在上；但受限於房價基期高，因此漲幅相對低調。

不過，NOKE忠泰樂生活附近房價卻微跌2.8%。台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，該百貨所在的大直商圈，今年高價豪宅交易量不比3年前，整體市場以屋齡逾20年的相對低價中古屋為大宗，使該百貨商圈周邊的均價較2021年稍微修正。

▲直的NOKE忠泰樂生活，因周邊豪宅交易量減少，使整體均價較3年前微幅下修。(台。（圖／台灣房屋提供）
▲大直的NOKE忠泰樂生活，因周邊豪宅交易量減少，使整體均價較3年前微幅下修。(圖／台灣房屋提供）
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