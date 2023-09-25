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桃園小檜溪、中路兩區　房價站上5字頭：下個藝文特區！優勢公開

▲2023年桃園預售屋單價排行Top 5，小檜溪重劃區就占了3名，擁有高綠覆率與水岸景觀形成優質的居住環境。 （圖／品牌提供）
▲2023年桃園預售屋單價排行Top 5，小檜溪重劃區就占了3名，擁有高綠覆率與水岸景觀形成優質的居住環境。 （圖／品牌提供）

記者徐銘穗/綜合報導

桃園房價在六都中相對親民，一直以桃園區視為北桃房市核心區，近期可見老字號蛋黃區藝文特區的「麗晶花園廣場」，單價衝上54.4萬元，帶動桃園區房價站穩5字頭，不過觀察實價登錄，今年桃園預售案單價排行Top 5，前4名都達標單坪50萬元，集中在小檜溪、中路兩重劃區。

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2023桃園預售案單價排行榜，前4名分別是小檜溪重劃區的「遠雄夏沐」、「好風采」、「三本大序」，以及中路重劃區的「名嘉極境」，單價在50-55萬元，第5名同樣在中路重劃區「京懋泰閤」，單價與5字頭一步之遙，來到49.8萬元。

▲2023桃園預售案單價排行榜。（圖／全球居不動產情報室提供）　
▲2023桃園預售案單價排行榜。（圖／全球居不動產情報室提供）　
全球居不動產情報室總監陳炳辰指出，桃園區黃金門牌雖以藝文特區為首，不過因為多大坪數、高總價案，且可開發新案的地帶業已不多，大都為中古屋市場，單價拉抬上就不比新興重劃區新案。

不過小檜溪與中路兩重劃區確有其房市優勢，陳炳辰分析，兩者都鄰近藝文特區、桃園車站生活圈，可收外溢效益。且腹地均不大，住宅量體開發上讓區域房市達到平衡，房價抗跌看漲便其來有自。另又皆有綠地優勢，中路重劃區還有學區特色與大型商辦開發案話題，小檜溪重劃區則有商場建設，滿足日常採買飲食機能，房市展望多元，有助房價。

陳炳辰表示，兩處多新案搶進，換屋族群與主流的首購族皆顯買氣，印證在房價走升上，目前小檜溪重劃區的預售案揭露有半數比例都在單價4字頭，三麒、定泰新案都漸漸奔5；中路重劃區更是7成比例都在40萬元以上，國泰、名嘉、京懋等案都已琢磨於5字頭，京澄、益騏新案亦走高價，趨勢恆溫看漲。

更進一步來看，此次統計當中，中路重劃區的「名嘉極境」即便單價居次位，總價卻已達標4000萬元豪宅稅門檻，而第五名的「京懋泰閤」，總價也只差70萬元就攀上豪宅標準，陳炳辰認為，資產族群青睞度不言可喻，後續房市地位是否有邁向藝文特區豪宅之姿，值得關注。

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