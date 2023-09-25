桃園小檜溪、中路兩區　房價站上5字頭：下個藝文特區！優勢公開

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全球居不動產情報室總監陳炳辰指出，桃園區黃金門牌雖以藝文特區為首，不過因為多大坪數、高總價案，且可開發新案的地帶業已不多，大都為中古屋市場，單價拉抬上就不比新興重劃區新案。
不過小檜溪與中路兩重劃區確有其房市優勢，陳炳辰分析，兩者都鄰近藝文特區、桃園車站生活圈，可收外溢效益。且腹地均不大，住宅量體開發上讓區域房市達到平衡，房價抗跌看漲便其來有自。另又皆有綠地優勢，中路重劃區還有學區特色與大型商辦開發案話題，小檜溪重劃區則有商場建設，滿足日常採買飲食機能，房市展望多元，有助房價。
陳炳辰表示，兩處多新案搶進，換屋族群與主流的首購族皆顯買氣，印證在房價走升上，目前小檜溪重劃區的預售案揭露有半數比例都在單價4字頭，三麒、定泰新案都漸漸奔5；中路重劃區更是7成比例都在40萬元以上，國泰、名嘉、京懋等案都已琢磨於5字頭，京澄、益騏新案亦走高價，趨勢恆溫看漲。
更進一步來看，此次統計當中，中路重劃區的「名嘉極境」即便單價居次位，總價卻已達標4000萬元豪宅稅門檻，而第五名的「京懋泰閤」，總價也只差70萬元就攀上豪宅標準，陳炳辰認為，資產族群青睞度不言可喻，後續房市地位是否有邁向藝文特區豪宅之姿，值得關注。
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