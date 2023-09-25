中秋節必吃柚子！可減少烤肉致癌物質 專家點名「6類人」要注意
中秋節將至，不少人家中已經開始在享用柚子，提早感受過節氣氛。美女營養師高敏敏就發文提到，柚子雖然營養價值高，可以減少烤肉過多的致癌物質，且表皮還具有抗氧化、抗發炎作用，但有6種人在食用時要特別注意，否則可能會造成身體不適。
記者賴禹妡／綜合報導
高敏敏指出，柚子果肉充滿營養，不但有膳食纖維能幫助排便、增加飽足感，還有天然果膠能清管路、降低血膽固醇，還有維他命B1、B2維持優良代謝、保持活力滿滿，以及維他命C幫助對抗壓力、增加保護力、養顏美容，也能中和自由基、減少烤肉過多的致癌物質。
柚子除了果肉充滿營養物質，表皮更含有豐富的類黃酮成份，具有抗氧化、抗發炎作用，柚花更可提煉精油，是美白保濕聖品。不過柚子放進飯碗裡約8分滿，熱量就大約60大卡，算一份水果的份量，因此還是要小心不要攝取過多。
高敏敏也提醒，有6種人吃柚子要特別注意，分別為腎臟疾病患者、易胃食道逆流者、糖尿病或需要控制血糖者、易手腳冰冷者、消化道虛弱者及服藥中患者。另外她也表示有7種藥物別和柚子一起吃，包含免疫抑制劑、降血脂藥、降血壓藥、抗組織胺、抗心律不整藥、抗栓塞藥，因為柚子含有呋喃香豆素，會讓藥物分解速度減慢，建議在服用以上特定藥物期間儘量避免攝取柚子、葡萄柚，以避免不必要的藥物食物交互作用。