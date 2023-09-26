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全台前8月買賣移轉19.1萬棟　年減13.2%！仍是5年新低

▲缺工、缺料的狀況逐漸緩解，各都會區陸續出現交屋潮，推升建物買賣移轉棟數表現，讓全台8月建物買賣移轉量較7月小增4.0%。（圖／永慶房屋提供）
▲缺工、缺料的狀況逐漸緩解，各都會區陸續出現交屋潮，推升建物買賣移轉棟數表現，讓全台8月建物買賣移轉量較7月小增4.0%。（圖／永慶房屋提供）

記者徐銘穗/綜合報導

據內政部最新資料顯示，8月全台建物買賣移轉棟數為2萬6595棟，月增4.0%，反映缺工、缺料逐漸緩解，各都會區陸續出現交屋潮，加上民眾對通膨常態化的預期，購屋意願仍高，顯示房市回歸供需面，仍以自住與長期置產需求為主力。不過，若放寬看今年1至8月房市交易19.1萬棟，年減13.2%，仍是5年最低紀錄。

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今年8月全台建物買賣移轉棟數較去年同期年增6.0%。永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，去年8月雖國內疫情趨緩，但在美聯準會(FED)升息3碼後，市場預期全球經濟衰退，加上兩岸關係轉趨緊張，房市交易轉淡，而今年在自住買盤穩定，加上預期通膨下，長期置產族群購屋意願轉趨積極，讓今年8月全台交易量年增6.0%。

▲全台112年8月建物買賣移轉棟數變化。（圖／永慶房屋提供）
▲全台112年8月建物買賣移轉棟數變化。（圖／永慶房屋提供）
陳金萍補充，若合計今年1-8月全台建物買賣移轉棟數表現，全台交易量為19萬1117棟，與去年同期年減13.2%，仍創五年來新低。

若從累計建物買賣移轉棟數來看，今年4月以前年減幅都在24%以上，但1-5月交易量年減幅降至21.3%，上半年交易量較去年同期減少18.7%，而累計1-7月交易量與去年同期相比，已縮減至15.6%，前8月交易量年減幅13.2%，持續向年減一成靠攏，顯示年減幅逐步收斂。

▲全台112年1-8月建物買賣移轉棟數變化。（圖／永慶房屋提供）
▲全台112年1-8月建物買賣移轉棟數變化。（圖／永慶房屋提供）
陳金萍說明，央行再度下修全年經濟成長率至1.46％，顯示景氣趨緩下，終端需求不振，經濟表現難有亮眼表現。而國內景氣燈號連亮八顆藍燈，雖已有止跌跡象略為浮現，但成長動能仍偏低緩疲弱。

她提醒，雖全年交易量縮態勢已確立，但近幾年建照、開工量仍處高檔，未來住宅新增供給量大增，新屋完工交屋也將陸續出現，將挹注交易量表現。

不過，第四季進入總統大選選戰開打，對於房市的衝擊仍需持續觀察，若整體政經局勢、政策環境與目前差距不大，後續房市仍可審慎期待，全年仍有挑戰29萬棟大關的機會。

▲近5年1-8月全台建物買賣移轉棟數。（圖／永慶房屋提供）
▲近5年1-8月全台建物買賣移轉棟數。（圖／永慶房屋提供）
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