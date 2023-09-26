中秋烤肉必備食材清單！眾全選「它」最頂 吐司竟排第4名爆冷門
2023年中秋節將至，不少人已經安排和家人、朋友一起烤肉歡聚，而烤肉食材眾多，到底哪一樣才是網友心目中最愛的冠軍？網路調查發現，海鮮類品項是烤肉最頂的食材，第二名是各類肉片，第三名為香腸等加工肉製品，第四名則是看似不起眼的吐司，竟獲得1萬782票。
記者賴禹妡／綜合報導
《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，調查出網路討論度最高的中秋烤肉食材TOP 10，其中前三名分別為「海鮮類」、「肉片／肉排／腿翅」以及「香腸／培根／熱狗」。
海鮮靠著鮮甜的滋味奪下第一名，網路聲量高達29萬5838則，無論是干貝、鮮蝦、花枝、蛤蜊，或是香氣逼人的烤秋刀魚，海鮮品項在烤肉時總是被大家一掃而空。肉類則是烤肉趴的重點主角，加上烤肉醬更能迸發出意想不到的美味，網路聲量19萬9050則。香腸、培根、熱狗等加工肉製品，是烤肉時的人氣品項，不只準備起來方便，更是大人小孩都愛吃。
另外，看似不起眼的吐司竟排行第4名，吐司除了用來搭配烤肉外，也能直接放上烤爐做成炭烤吐司，另類吃法也非常受歡迎。第5至第10名則分別為「內臟類」、「甜不辣／黑輪」、「菇類」、「玉米」、「麻糬／年糕」、「豆干／百頁豆腐」，皆為許多網友心中烤肉不可或缺的靈魂食材。