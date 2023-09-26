越南芽莊房價狂漲！外國投資者「邊旅遊邊買房」 漲幅超過40%
▲外國投資者看準商機，開始在越南購入房產和地產。（圖／Pixabay）
國際中心賴正琳／綜合報導
｜ 2023-09-26 18:03:39 2023-09-26 18:12:20
越南經濟在近幾年起飛，外國投資者看準商機，開始在越南購入房產和地產。位於越南中部的芽莊，除了擁有美麗的海岸線，市區也相當現代化，並
設有樂天購物商場、海景高樓公寓和多個商圈，被外國媒體譽為「東方馬爾地夫」，讓芽莊成為最新的投資買房地點。
《英國廣播公司（BBC）》報導，越南的知名旅遊勝地芽莊，前幾年被中國炒房團盯上，由於強勁的購房需求，造成當地房價快速上漲，許多芽莊的房產銷售手冊都有中文版本，還形成中國遊客「邊旅遊、邊買房」的特殊情景。疫情前便因為炒房團到來，芽莊房地產市價從原本的每平方公尺700萬越南盾（約新台幣9萬2000元），快速漲到每平方公尺1000萬越南盾（約新台幣13萬元），漲幅超過40%，而疫情後的房價也持續上漲。 由於 ▲越南中部的芽莊有著優美的海岸線和度假村，吸引外國投資者買房和置產。（圖／越南水晶灣集團提供） 越南首富范日旺（Phạm Nhật Vượng）看見芽莊的旅遊商機，在該地大手筆購置一座島，命名為珍珠島（NhaTrang-Vin PrealLand），帶動韓國企業、歐美中企業和外國投資者的資金挹注。在過去的幾年，越南政府在沿海城市的基礎設施上投入了大量資金，尤其是在芽莊、美奈、廣南、富國島和峴港等沿海城市，越南城市基礎設施的改善以及遊客和退休人員的迅速移入，讓這些地方的建設逐漸蓬勃發展，市區都可見大型購物商場、超市和按摩店。
越竹航空在9月20日開通台灣飛越南的直航，讓台灣旅客可以直接飛到芽莊。過去想來芽莊，台灣旅客需要先飛到越南一線城市如河內或胡志明市，光到達芽莊就要花上9至16小時，非常耗時耗力；但現在來芽莊，已有越竹航空開通從台灣到芽莊的直航，只需要3小時便能立即欣賞芽莊的美麗海岸線，讓台灣旅客可以更方便地抵達渡假天堂，如果喜歡芽莊的風土民情和美景，甚至可以考慮退休後來芽莊養老或置產。