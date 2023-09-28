Google 25歲生日！打「生日快樂」有驚喜　Google Doodle也藏彩蛋

蔡阿嘎「帶鍋子裝麥當勞」護七龍珠餐盒！收全套聯名　超狂畫面曝

▲百萬網紅蔡阿嘎招待整間工作室午餐吃麥當勞，並交代員工用鍋子裝餐點，已經藉此將所有《七龍珠Z》相關聯名商品入手。（圖／翻攝自蔡阿嘎臉書）
▲百萬網紅蔡阿嘎招待整間工作室午餐吃麥當勞，並交代員工用鍋子裝餐點，已經藉此將所有《七龍珠Z》相關聯名商品入手。（圖／翻攝自蔡阿嘎臉書）

記者賴禹妡／綜合報導

台灣麥當勞近日宣布聯名知名動漫《七龍珠Z》，不只推出特定餐點限定包裝，更可以加價擁有全台限量10萬包的「七龍珠Z角色盲卡包」。而眾所皆知是《七龍珠》迷的百萬網紅蔡阿嘎，昨（27）日就曬出整套卡片及專屬卡冊，他滿臉得意地透露，自己招待整間工作室午餐吃麥當勞，並交代員工用鍋子裝餐點，已經藉此將所有相關聯名商品入手。 

我是廣告 請繼續往下閱讀
蔡阿嘎昨日在臉書發文，只見照片中他手上拿著整套《七龍珠Z》卡片，外頭還有專屬卡冊，一臉開心地寫下：「不用再私訊嘎哥《七龍珠》聯名的消息了，嘎哥第一天就已經全套入手啦！啊哈哈哈哈。」 

▲蔡阿嘎手上拿著整套《七龍珠Z》卡片，外頭還有專屬卡冊。（圖／翻攝自蔡阿嘎臉書）
▲蔡阿嘎手上拿著整套《七龍珠Z》卡片，外頭還有專屬卡冊，下方則是聯名餐點包裝。（圖／翻攝自蔡阿嘎臉書）
而蔡阿嘎也曝光卡片的收集過程，他先是在工作室群組表示：「大家今天想吃麥當勞嗎？我請客，盒子留給我。」接著更交代同事要帶鍋子去裝餐點，避免《七龍珠》聯名盒子被食物用髒。他也曬出員工拿著整鍋雞塊、麥脆雞的照片笑喊：「使命必達！還真的給我帶鍋子去裝麥當勞。」 

▲蔡阿嘎交代同事要帶鍋子去裝餐點，避免《七龍珠》聯名盒子被食物用髒。（圖／翻攝自蔡阿嘎臉書）
▲蔡阿嘎交代同事要帶鍋子去裝餐點，避免《七龍珠》聯名盒子被食物用髒。（圖／翻攝自蔡阿嘎臉書）
貼文曝光後，網友紛紛留言，「不愧是嘎哥，無敵終身鐵粉」、「今天一看到就想到阿嘎⋯果然馬上集滿」、「幸福的公司，老闆請客也順便收集《七龍珠》」、「員工對嘎哥真好」。 

根據《NOWnews今日新聞》先前報導，台灣麥當勞重磅聯名《七龍珠Z》，9月27日起至10月10日（或售完為止），凡於餐廳或得來速購買任何產品（不含醬包及其他非單獨銷售產品），加價89元即可擁有首度推出的「七龍珠Z角色盲卡包」，每包內含四張隨機超人氣角色卡，全台限量10萬包；每包款式隨機分配，恕不指定、更換。 

除了《七龍珠Z》限定包裝，台灣麥當勞10月11日起至10月24日（或送完為止），購買歡樂送購買分享餐、或「麥當勞分享盒」加點指定飲品「買一送一」，還會再贈送「七龍珠Z撲克牌」，全台限量12萬組。 

影音／麥當勞X《七龍珠Z》開箱！卡片撲克牌質感驚人　雙面紙袋狂

麥當勞聯名《七龍珠Z》！動漫迷一早衝麥當勞朝聖　紙袋自帶BGM

麥當勞聯名《七龍珠Z》！悟空限定包裝　「買一送一」再贈撲克牌

蔡阿嘎日本影片又被罵！自稱「台灣山下智久」　遭日文留言嗆聲

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞