蔡阿嘎「帶鍋子裝麥當勞」護七龍珠餐盒！收全套聯名 超狂畫面曝
台灣麥當勞近日宣布聯名知名動漫《七龍珠Z》，不只推出特定餐點限定包裝，更可以加價擁有全台限量10萬包的「七龍珠Z角色盲卡包」。而眾所皆知是《七龍珠》迷的百萬網紅蔡阿嘎，昨（27）日就曬出整套卡片及專屬卡冊，他滿臉得意地透露，自己招待整間工作室午餐吃麥當勞，並交代員工用鍋子裝餐點，已經藉此將所有相關聯名商品入手。
記者賴禹妡／綜合報導
蔡阿嘎昨日在臉書發文，只見照片中他手上拿著整套《七龍珠Z》卡片，外頭還有專屬卡冊，一臉開心地寫下：「不用再私訊嘎哥《七龍珠》聯名的消息了，嘎哥第一天就已經全套入手啦！啊哈哈哈哈。」
而蔡阿嘎也曝光卡片的收集過程，他先是在工作室群組表示：「大家今天想吃麥當勞嗎？我請客，盒子留給我。」接著更交代同事要帶鍋子去裝餐點，避免《七龍珠》聯名盒子被食物用髒。他也曬出員工拿著整鍋雞塊、麥脆雞的照片笑喊：「使命必達！還真的給我帶鍋子去裝麥當勞。」
貼文曝光後，網友紛紛留言，「不愧是嘎哥，無敵終身鐵粉」、「今天一看到就想到阿嘎⋯果然馬上集滿」、「幸福的公司，老闆請客也順便收集《七龍珠》」、「員工對嘎哥真好」。
根據《NOWnews今日新聞》先前報導，台灣麥當勞重磅聯名《七龍珠Z》，9月27日起至10月10日（或售完為止），凡於餐廳或得來速購買任何產品（不含醬包及其他非單獨銷售產品），加價89元即可擁有首度推出的「七龍珠Z角色盲卡包」，每包內含四張隨機超人氣角色卡，全台限量10萬包；每包款式隨機分配，恕不指定、更換。
除了《七龍珠Z》限定包裝，台灣麥當勞10月11日起至10月24日（或送完為止），購買歡樂送購買分享餐、或「麥當勞分享盒」加點指定飲品「買一送一」，還會再贈送「七龍珠Z撲克牌」，全台限量12萬組。