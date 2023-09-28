台南「國泰磐耘」每坪54.1萬登豪宅王　森景澤總價破7700萬元最貴

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除了「國泰磐耘」刷新豪宅單價天花板，根據台灣房屋集團統計，台南歷年五大豪宅新排名，同樣位於東區的指標豪宅「富立耘非凡」及預售案「府都KT」，皆在今年上半年，分別以每坪50萬元及48萬元，兩筆交易皆刷新該社區成交單價新高，登上台南豪宅榜亞、季軍。而第四、五名，則由107年底交易的安平區成屋「水雲間」及去年11月交易的仁德區「森景澤」，分別以每坪46萬元及43.8萬元，擠入台南歷來五大豪宅榜單。
張文龍說，對台南人來說，大樓總價超過3千萬元就算豪宅等級了，能達到豪宅課稅門檻4000萬元交易其實並不多，不過新案單價表現卻屢創新高，短短幾年間，已從3、4字頭拉升到5字頭，若僅看單價，則是位於中西區的預售小宅「琉星」，今年6月頂樓戶的57.1萬元，成為台南最高單價交易！不過因僅25坪，成交總價1426萬元，尚不符合豪宅標準，堪稱台南「小豪宅王」。
台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，觀察五大豪宅榜單，東區一馬當先，且前三名都是在今年締造出的新紀錄，尤其預售案表現更為搶眼，另外有不少名人住戶的成屋豪宅「富立耘非凡」，即便屋齡已有8年，同樣展現豪宅抗跌保值性高的實力，刷新社區新高。
李家妮也說，市場雖受平均地權條例、高總價住宅限貸政策影響，今年上半年台南豪宅交易量相比去年下半年，表現略有收斂，主要成交亮點多集中在像東區這類蛋黃精華區，並有台南捷運、平實營區等建設利多帶動，如加上個案本身規劃與品質俱佳，相對更具創價優勢，也因而能在趨於保守的市場氛圍下，衝高房價水位。
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