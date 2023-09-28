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台南「國泰磐耘」每坪54.1萬登豪宅王　森景澤總價破7700萬元最貴

▲台南豪宅王大洗牌！位於台南東區中華東路二段的大樓預售案「國泰磐耘」，以每坪54.1萬元登台南豪宅王。（圖／台灣房屋提供）
▲台南豪宅王大洗牌！位於台南東區中華東路二段的大樓預售案「國泰磐耘」，以每坪54.1萬元登台南豪宅王。（圖／台灣房屋提供）

記者徐銘穗/綜合報導

台南豪宅王大洗牌！根據內政部實價揭露，位於台南東區中華東路二段的大樓預售案「國泰磐耘」，今年5月，頂樓戶以總價4245萬元，每坪單價達54.1萬元成交，該單價創下實價登錄以來，台南總價4千萬元以上豪宅交易新高，榮登台南新豪宅王寶座。仁德的「森景澤」則是每戶總價破7700萬最貴。

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台灣房屋台南東門加盟店店東張文龍表示，該預售案位於中華東路、近東門路，為東區精華地段，路段沿線店家林立，距離南紡購物中心只要約5分鐘車程，且鄰近仁德交流道，整體生活機能優渥，而該建案樓高19層，周圍多透天住宅，因此中高樓層可保有良好棟距及景觀視野，加上為知名建商出品，在品牌口碑及地段機能優勢加持下，整體預售成交單價多落在4、5字頭表現不俗，而此筆交易又屬頂樓戶，更相對吸引高端客重金入主。

▲台南歷年五大豪宅榜。（圖／台灣房屋提供）
▲台南五大豪宅榜。（圖／台灣房屋提供）
除了「國泰磐耘」刷新豪宅單價天花板，根據台灣房屋集團統計，台南歷年五大豪宅新排名，同樣位於東區的指標豪宅「富立耘非凡」及預售案「府都KT」，皆在今年上半年，分別以每坪50萬元及48萬元，兩筆交易皆刷新該社區成交單價新高，登上台南豪宅榜亞、季軍。而第四、五名，則由107年底交易的安平區成屋「水雲間」及去年11月交易的仁德區「森景澤」，分別以每坪46萬元及43.8萬元，擠入台南歷來五大豪宅榜單。 

張文龍說，對台南人來說，大樓總價超過3千萬元就算豪宅等級了，能達到豪宅課稅門檻4000萬元交易其實並不多，不過新案單價表現卻屢創新高，短短幾年間，已從3、4字頭拉升到5字頭，若僅看單價，則是位於中西區的預售小宅「琉星」，今年6月頂樓戶的57.1萬元，成為台南最高單價交易！不過因僅25坪，成交總價1426萬元，尚不符合豪宅標準，堪稱台南「小豪宅王」。

▲「富立耘非凡」有不少名人住戶，即便屋齡已有8年，同樣展現豪宅抗跌保值性高的實力，刷新社區新高。（圖／翻攝富立建設官網）
▲「富立耘非凡」有不少名人住戶，即便屋齡已有8年，同樣展現豪宅抗跌保值性高的實力，刷新社區新高。（圖／翻攝富立建設官網）
台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，觀察五大豪宅榜單，東區一馬當先，且前三名都是在今年締造出的新紀錄，尤其預售案表現更為搶眼，另外有不少名人住戶的成屋豪宅「富立耘非凡」，即便屋齡已有8年，同樣展現豪宅抗跌保值性高的實力，刷新社區新高。

李家妮也說，市場雖受平均地權條例、高總價住宅限貸政策影響，今年上半年台南豪宅交易量相比去年下半年，表現略有收斂，主要成交亮點多集中在像東區這類蛋黃精華區，並有台南捷運、平實營區等建設利多帶動，如加上個案本身規劃與品質俱佳，相對更具創價優勢，也因而能在趨於保守的市場氛圍下，衝高房價水位。

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