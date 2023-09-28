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中秋烤肉熱量圖鑑！專家曝「恐怖暴肥排行」冠軍　吃幾口近千大卡

▲美女營養師高敏敏在臉書上曬出中秋烤肉熱量圖鑑，提醒大家在享用美食同時也要注意健康，其中熱量最高的食材竟是A5和牛。（示意圖／取自pixabay）
▲美女營養師高敏敏在臉書上曬出中秋烤肉熱量圖鑑，提醒大家在享用美食同時也要注意健康，其中熱量最高的食材竟是A5和牛。（示意圖／取自pixabay）

記者賴禹妡／綜合報導

明（29）日即將迎來一年一度的中秋節，許多人按照習俗也準備好要烤肉慶祝。美女營養師高敏敏就在臉書上曬出中秋烤肉熱量圖鑑，提醒大家在享用美食同時也要注意健康。其中熱量最高的食材竟是A5和牛，120g就高達980kcal，50%以上都是油脂，「入口即化的同時就是滿滿油花」。 

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高敏敏26日在臉書粉專中貼出中秋烤肉熱量圖鑑，只見在所有烤肉食材中，肉類熱量前三名分別為A5和牛（120g）980kcal、戰斧豬排（250g）725kcal、鮭魚排（300g）487kcal；主食熱量前三名則為炒泡麵（一包85g）417kcal／鈉含量1632mg、鮮奶吐司（一片55g）160kcal／鈉含量207mg、薄吐司（一片25g）71kcal／鈉含量111mg。 

▲▼高敏敏分享中秋烤肉熱量圖鑑，其中熱量最高的食材竟是A5和牛，120g就高達980kcal。（圖／高敏敏營養師授權提供）
▲▼高敏敏分享中秋烤肉熱量圖鑑，其中熱量最高的食材竟是A5和牛，120g就高達980kcal。（圖／高敏敏營養師授權提供）
▲▼高敏敏分享中秋烤肉熱量圖鑑，其中熱量最高的食材竟是A5和牛，120g就高達980kcal。（圖／高敏敏營養師授權提供）
至於在其他食材中，熱量前5名分別為，百頁豆腐361kcal（一條185g）、豬血糕231kcal（一塊120g）、甜不辣174kcal（一串99g）、小方豆干173kcal（一串62g）、貢丸162kcal（一串66g）。醬料部分熱量排名由高至低則是，奶油（15g）100kcal、味增醬（一匙15g）30kcal、烤肉醬（一匙15g）23kcal、辣椒醬（一匙15g）熱量12kcal、韓式泡菜（30g）11kcal。 

▲高敏敏表示，烤肉時配上炒泡麵或是刷上烤肉醬，鈉含量也非常可怕。（圖／高敏敏營養師授權提供）
▲高敏敏表示，烤肉時配上炒泡麵或是刷上烤肉醬，鈉含量也非常可怕。（圖／高敏敏營養師授權提供）
高敏敏指出，加工品的熱量總是名列前茅，「因為它是用大豆蛋白作為原料、用澱粉當黏稠劑，再加大豆油、食品添加物製成的，簡單來說就是黃豆＋油，所以熱量及油脂含量才這麼高，光油脂就佔了整條熱量的70%」。而A5和牛為了代表高等級，更是50%以上都是油脂，「入口即化的同時就是滿滿油花」。 

除此之外，高敏敏表示，烤肉時配上炒泡麵或是刷上烤肉醬，鈉含量也非常可怕，衛福部建議每日鈉總攝取量不宜超過2400mg（=6g的鹽），因此她建議優先選低卡、低鈉醬料原型食材低油脂肉品。她也提醒，只要是烤肉就會易致癌，因為肉類只要經過高溫燒烤，就會釋放出致癌物質，若放在炭火直火上燒烤影響更大，不是只有烤焦食物才會危及健康。 

【本文獲臉書粉絲團《高敏敏營養師》授權，版權所有，非經授權不許轉載】

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