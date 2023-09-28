中秋烤肉熱量圖鑑！專家曝「恐怖暴肥排行」冠軍　吃幾口近千大卡

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至於在其他食材中，熱量前5名分別為，百頁豆腐361kcal（一條185g）、豬血糕231kcal（一塊120g）、甜不辣174kcal（一串99g）、小方豆干173kcal（一串62g）、貢丸162kcal（一串66g）。醬料部分熱量排名由高至低則是，奶油（15g）100kcal、味增醬（一匙15g）30kcal、烤肉醬（一匙15g）23kcal、辣椒醬（一匙15g）熱量12kcal、韓式泡菜（30g）11kcal。
高敏敏指出，加工品的熱量總是名列前茅，「因為它是用大豆蛋白作為原料、用澱粉當黏稠劑，再加大豆油、食品添加物製成的，簡單來說就是黃豆＋油，所以熱量及油脂含量才這麼高，光油脂就佔了整條熱量的70%」。而A5和牛為了代表高等級，更是50%以上都是油脂，「入口即化的同時就是滿滿油花」。
除此之外，高敏敏表示，烤肉時配上炒泡麵或是刷上烤肉醬，鈉含量也非常可怕，衛福部建議每日鈉總攝取量不宜超過2400mg（=6g的鹽），因此她建議優先選低卡、低鈉醬料原型食材低油脂肉品。她也提醒，只要是烤肉就會易致癌，因為肉類只要經過高溫燒烤，就會釋放出致癌物質，若放在炭火直火上燒烤影響更大，不是只有烤焦食物才會危及健康。
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