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新竹供給來了！都更危老推案量193億創新高　一半集中竹市東區

▲今年前八個月，新竹縣市都更、危老建案數量有13個，推案量達193億元，較去年全年增幅超過300％，創下歷史最大量。（圖／住展雜誌提供）
▲今年前八個月，新竹縣市都更、危老建案數量有13個，推案量達193億元，較去年全年增幅超過300％，創下歷史最大量。（圖／住展雜誌提供）

記者徐銘穗/綜合報導

據不動產資訊平台資料顯示，今年第一季全台住宅有101萬戶屋齡在50年以上，高達462萬戶的屋齡在30年以上，比例達到51%，全台住宅老化狀況愈來愈嚴峻。住展雜誌統計今年前八個月，新竹縣市都更、危老建案數量有13個，推案量達193億元，較去年全年成長146.9億元，增幅超過300％，建案數量及推案量雙雙超過2020年紀錄，創下歷史最大量。

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住展雜誌企研室經理成采錡表示，新竹核心地段開發趨近飽和、素地稀缺，以及近年房價漲勢明顯、購屋需求穩定等因素，讓建商相繼投入都更、危老重建，以取得精華區土地推案，統計顯示，新竹縣市近六年推出的都更、危老重建案中，五成以上位在竹市東區。

▲近年新竹縣都更、危老推案量統計表。（圖／住展雜誌提供）
▲近年新竹縣市都更、危老推案量統計表。（圖／住展雜誌提供）
竹市三都更案　總銷逾百億
今年新竹縣市都更、危老推案量創新高，主因為竹市有3個指標都更案進場銷售，分別是東區「利晉曙光」，及北區「筑光」、「富宇-仰睦」，三案合計案量127億元，可售戶數超過400戶。新竹縣市各有5個危老案進場，合計推案量約66億元，單一案量超過10億元建案有竹縣竹北「鴻奕世紀享」、芎林「篤篤源」等。

老屋重建　竹市東區最夯
若將都更、危老案分開來看，2018年至今年8月底，新竹縣市共計有13個都更重建案進場銷售，全數位於新竹市，東區10個、北區3個，之中案量最大建案是「利晉曙光」，總銷87億元。

▲今年新竹縣是1至8月都更、危老推案量統計表。（圖／住展雜誌提供）
▲今年新竹縣是1至8月都更、危老推案量統計表。（圖／住展雜誌提供）
危老案部分，近六年新竹縣市有19個危老建案公開，當中以竹市東區7個最多，其次是北區5個，近年房價水準大幅攀升的竹縣竹北，有4個危老案，與竹北相鄰的行政區如芎林、新埔、新豐，也在今年各自迎來區域首個危老推案。

成采錡表示，由於平均地權條例修正案上路後，新竹房市以自住客為主力買盤，今年以來，指標老屋重建案能憑藉基地周邊機能完善及中大坪數產品規劃，吸引自住、換屋族出手，銷況相對穩定，預期在核心地段素地稀缺下，新竹老屋重建將越來越盛行，加速老城區翻新，也讓精華區段的市場供需有機會趨於平衡。

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