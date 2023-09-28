新竹供給來了！都更危老推案量193億創新高　一半集中竹市東區

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竹市三都更案 總銷逾百億
今年新竹縣市都更、危老推案量創新高，主因為竹市有3個指標都更案進場銷售，分別是東區「利晉曙光」，及北區「筑光」、「富宇-仰睦」，三案合計案量127億元，可售戶數超過400戶。新竹縣市各有5個危老案進場，合計推案量約66億元，單一案量超過10億元建案有竹縣竹北「鴻奕世紀享」、芎林「篤篤源」等。
老屋重建 竹市東區最夯
若將都更、危老案分開來看，2018年至今年8月底，新竹縣市共計有13個都更重建案進場銷售，全數位於新竹市，東區10個、北區3個，之中案量最大建案是「利晉曙光」，總銷87億元。
危老案部分，近六年新竹縣市有19個危老建案公開，當中以竹市東區7個最多，其次是北區5個，近年房價水準大幅攀升的竹縣竹北，有4個危老案，與竹北相鄰的行政區如芎林、新埔、新豐，也在今年各自迎來區域首個危老推案。
成采錡表示，由於平均地權條例修正案上路後，新竹房市以自住客為主力買盤，今年以來，指標老屋重建案能憑藉基地周邊機能完善及中大坪數產品規劃，吸引自住、換屋族出手，銷況相對穩定，預期在核心地段素地稀缺下，新竹老屋重建將越來越盛行，加速老城區翻新，也讓精華區段的市場供需有機會趨於平衡。
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