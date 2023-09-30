老公「廁所蹲1小時」！老婆傻眼：還要求裝冷氣 設計師揭神用途
你平常在上廁所「大號」時都會待多久呢？有時候坐在馬桶上滑著手機還真的不知不覺30分鐘就過去了，近日一名人妻透露，表示自己家中廁所已經有安裝通風設備，但老公卻要求多裝一台冷氣，內心讓她感到非常的疑惑，於是上網請益有沒有家中的廁所也裝冷氣，釣出不少過來人建議。而設計師則也針對正確浴室安裝冷氣方法做出講解。
記者張嘉哲/綜合報導
一名網友在臉書社團「買房知識家A你的Q」貼文指出「最近買了一間透天厝，廁所已經裝好通風系統和壁掛式電風扇，但是老公卻提議要裝冷氣，因為他每次都上廁所1至1.5小時，都在裡面滑手機看股市賺錢」但由於房子也是老公賺來的，人妻也不好意思說什麼，好奇詢問「有人在廁所裝過冷氣嗎？」
貼文一出，不少網友紛紛回應「當然要裝啊！當作在廁所上班啊！」、「出錢最大，他要洗澡開冷氣都行」、「如果在廁所坐一到兩小時能每天股市賺一筆，當然要裝」、「賺錢之地怎麼可能不裝呢？」；另外則有不少人建議「裝吊隱式，把冷氣送進去就好，迴風取室內其他入口」、「廁所要裝可以裝吊隱式的，不用安裝室內機佔空間，藏在天花板內也美觀喔」！
而根據《好房網》報導，過去真的有人在自家的廁所安裝冷氣，翔翰室內裝修設計總監盧淑媛就表示，浴室裝設冷氣其實有許多好處，尤其是沒有窗戶的浴室，夏天如廁時就不會滿頭大汗，冬天也有暖氣調節，再加上可以除溼，一機多用其實用途很多，但是因為冷氣機沒有換氣功能，需再另裝抽風機換氣，替代浴室多功能機。而如果要在浴室裡裝空調，建議採用其他空間的吊隱式空調主機，藏於其他天花內，如此一來才能避免濕氣影響冷氣的壽命。