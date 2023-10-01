中秋節加碼優惠！肯德基炸雞「加1元多一件」 21香草烤半雞198元
中秋節加碼優惠！想吃烤肉懶得生火自己烤，可以趁21Plus每月品牌日划算吃烤雞，今（1）日21香草烤半雞特價198元、21香草烤雞優惠價371元；肯德基則有預定快取炸雞、蛋撻都能「加1元多一件」，搭配炸雞桶歡樂開吃不傷荷包。
記者蕭涵云/綜合報導
📌21Plus：香草烤半雞特價198元
21Plus每月品牌日1、11、21、31日，都能以划算價格買到招牌烤雞，今10月1日推出21香草烤半雞特價198元（原價250元）、21香草烤雞優惠價371元（原價470元）。
提醒大家，21Togo、美食外送平台恕不參與活動；優惠不重複，逢1到21活動不與其他活動共同使用；活動即日起至2023年12月21日止。
📌肯德基：預定快取炸雞、蛋撻「加1元多一件」 「6塊炸雞蛋撻桶」399元
肯德基除了推出「日式可樂餅咔啦雞腿堡新品」，中秋節還打造限定賞月餐，「咔啦脆雞 x 6＋原味蛋撻 x 6＋QQ球」下殺54折，只要399元（原價734元），相當於現賺355元有夠划算，剩今天最後一天開吃！現在透過預定快取還有炸雞、蛋撻「加1元多一件」優惠加碼，省荷包也能吃飽。