中秋節速食「買1送1」懶人包！麥當勞、漢堡王、肯德基套餐都99元

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麥當勞聯名《七龍珠Z》超狂！全系列實品開箱，燙金、鏡面、珠光3系列共18款七龍珠Z角色卡片、獨家撲克牌的質感都好到驚人！4款限定包裝都是雙面不同圖案，神龍紙袋還自帶BGM。
麥當勞推動「LINE官方帳號」上線，祭出數位體驗優惠，「隨買店取」9月11日起再推出冰炫風、美式咖啡、那堤超值77折起，9月20日則有美式/那堤量購優惠；最划算的是，9月27日將有3件組限時優惠，「6塊麥克鷄塊＋小薯＋中杯可樂」只要99元，10塊麥克鷄塊/大麥克/勁辣鷄腿堡搭配小薯＋中可都是109元。
最新歡樂送9月20日起單筆消費滿350元，隨餐附贈「歡樂送暖心杯墊」，共4款造型，9月20日率先推出「經典大麥克」、「歡聚可樂」；9月27日則以「人氣薯條」、「暢快雪碧」接力登場。
📌漢堡王：8款「買一送一」！中秋無麵包漢堡「整顆都是肉」
中秋節漢堡王回歸無麵包系列漢堡「整顆都是肉」，9月21日至10月10日開吃雙層烤牛、雙層辣腿排，新上市「無麵包雙層脆雞堡」，還有最狂的「無麵包四層烤牛堡」，號稱超越牛排館給的肉量，總共4層澳洲火烤牛肉排「整顆都是肉」有夠厚實，搭配當季時蔬、美式起士，中秋節不用動手就能爽吃烤肉！
漢堡王9月「五臟廟優惠券」，即日起至10月2日，全門市（不適用於兒童樂園、機場及竹科台積P1、台中美光、南科台積店等商場店），每日10:30至打烊前30分鐘供應，包括薯條(中)、4塊雞塊、小華堡等8款「買一送一」，4款個人套餐低至79元起。搶先預告10月「吃貨週年慶」！12款「買1送1」爽吃63天。
📌必勝客：披薩「買一送一」 中秋「月亮圈圈」99元配懶人烤爐
必勝客限定街口支付付費，優惠代碼「13446」，即日起至11月30日不分平假日，9吋小披薩「買A送B」只要288元，相當於平均一顆144元。A區披薩包括和風章魚燒/超級總匯/韓式泡菜燒肉/鐵板雙牛披薩/海鮮共5種口味，B區披薩則有雙層美式臘腸/夏威夷/燻雞絲蘑菇/日式照燒雞披薩共4種口味。官網需於「優惠券專區」中輸入優惠代碼「13446」訂購，或至門市結帳出示優惠券（或手機圖檔），優惠不得併用。
中秋節回歸零傷害披薩「芝心圈圈」，這次還讓「月亮＋圈圈」好好團圓、合體不分開，會拉絲的芝心圈圈搭配香濃醇厚的莫札瑞拉月亮起司餅，才是完整滿月。限定PK雙饗卡APP獨享，「外帶買大送大」或「外送買大送小」加購「月亮圈圈披薩」，團圓價只要99元，期間限定只到10月1日。
中秋節PK APP獨家開搶「懶人烤爐」，中秋節烤肉免生火！走到哪烤到哪，操作簡單又不用清洗換網，中秋烤肉趴爽爽好拍又實用。搭配象徵把月亮摘下來的期間限定「月見韓式烤五花比薩」，儀式感滿滿。
📌肯德基：炸雞蛋撻餐99元！「6塊炸雞蛋撻桶」399元
即日起至12月20日，只要持悠遊卡/悠遊聯名卡至肯德基門市，以悠遊卡功能付款並告知優惠代碼「13423」，即可享有秋冬午茶優惠價，「1塊咔啦脆雞＋2顆原味蛋撻＋1杯立頓檸檬風味紅茶(中)」，只要99元（原價196元），現省97元。
除了推出「日式可樂餅咔啦雞腿堡新品」，肯德基中秋節打造限定賞月餐，「咔啦脆雞 x 6＋原味蛋撻 x 6＋QQ球」下殺54折，只要399元（原價734元），相當於現賺355元有夠划算！提醒大家，即日起至9月28日限時預購。
悠遊卡又有速食隱藏優惠被挖出！
📌拿坡里炸雞：戰斧雞腿「買一送一」 1公斤腿排桶319元
拿坡里炸雞店即日起至10月11日，「2隻戰斧雞腿」，特價139元（原價220元），現省81元；「4隻戰斧雞腿」，則特價269元（原價440元），賺到171元。三商i美食卡會員還有獨家優惠！只需1點點數，就能領取優惠券，爽吃拿坡里炸雞「戰斧雞腿買一送一」超值優惠，相當於「2隻戰斧雞腿」只花110元就能吃到。提醒大家，優惠券發放期為即日起至9月30日，可兌換至10月5日。
慶祝中秋節，拿坡里披薩.炸雞也推出炸雞66折優惠！全台門市即日起至10月1日，「1公斤腿排桶」特價319元（原價450元）、「2公斤腿排桶」特價599元（原價900元）。
📌達美樂「黃金月見四喜披薩」！天天半價199元起
台灣達美樂中秋節推出期間限定「黃金月見四喜披薩」，一次集結「海鮮、超級豪華、夏威夷、龍蝦舞沙拉」四喜熱門口味，搭配滿滿濃郁 100%的莫扎瑞拉起司與切達起司，融化在中間化身成月亮，還可搭配天天外帶披薩半價優惠活動，12 吋「黃金月見四喜大披薩」一個只要 351 元；新品「客家小炒披薩」、「梅干扣肉披薩」及「客家雙喜披薩」和其他全口味都有優惠，最低199元起開吃。
📌摩斯漢堡：教師節9折優惠！免費送冰紅茶 抽獎「一年份米漢堡」
摩斯漢堡慶祝教師節，9月28日當天持教師證或全教總會員卡，到摩斯漢堡門市消費享「9折優惠」。秋季「天丼珍珠堡」、「筑前煮豚燒珍珠堡」新品上市，號召「米漢堡達人」，即日起至10月31日，上午10:30後購買米漢堡套餐或雙人餐並登錄發票，就有機會抽中最大獎「一年份米漢堡」；消費「天丼珍珠堡」套餐或雙人餐，則再加碼抽「萬元摩斯卡」。
摩斯漢堡同步推出會員專屬獨享服務，即日起至9月30日，體驗「免排隊」直接在座位點餐，加碼贈送「大杯摩斯冰紅茶電子兌換券」乙張，共限量4萬份。
📌頂呱呱烤腿雙人餐下殺68折
頂呱呱中秋節即日起至10月1日，連續14天祭出「秋嗨嗨烤腿雙人餐」下殺68折，爽吃「無敵烤腿＋原味炸雞＋原味雞腿＋呱呱包＋地瓜薯條＋35元飲品 x 2，一次爽吃全部只要特價299元（原價444元），當場現賺145元；還有「爽嗨嗨辣味獨享餐」大嗑辣味炸雞 x 2＋雞脖子＋原味雞腿＋35元飲品，特價189元（原價253元）。
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📌21Plus：教師節「麻辣鮮蔬餐」優惠 中秋節買「烤雞送套餐」
21世紀風味館即日起至10月31日，單筆消費每滿280元，即贈送「雪豆腐布丁」乙個；教師節祭出「麻辣鮮蔬餐」優惠，鮮蔬手撕雞＋椒麻炸雞＋蜂蜜綠茶(L)，即日起至9月30日優惠價195元。
21Plus「中秋好食雞」套餐，即日起至9月30日，購買21香草烤雞(附2醬) 即贈「起司烤餅」(8 吋)＋蜂蜜綠茶(L)兩杯，幫大家直接把單點烤雞變套餐，升級不加價。