中秋節「買1送1」優惠！麥當勞6塊雞塊餐99元　必勝客披薩也99元

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麥當勞推動「LINE官方帳號」上線，祭出數位體驗優惠，「隨買店取」9月11日起再推出冰炫風、美式咖啡、那堤超值77折起，9月20日則有美式/那堤量購優惠；最划算的是，9月27日將有3件組限時優惠，「6塊麥克鷄塊＋小薯＋中杯可樂」只要99元，10塊麥克鷄塊/大麥克/勁辣鷄腿堡搭配小薯＋中可都是109元。
嗜辣控又可嚐鮮！台灣麥當勞嚴選花椒打造新品「大紅袍香麻炸雞腿」，以紅花椒大紅袍結合多種香料，調製出香麻辛辣的「大紅袍花椒醬」，將原味麥脆雞腿經三道裹粉、五道翻滾並先烤後炸，再裹上獨門大紅袍花椒醬，濃香微麻邊吃邊冒汗，9月20日至10月24日（或售完為止）。
最新歡樂送9月20日起單筆消費滿350元，隨餐附贈「歡樂送暖心杯墊」，共4款造型，9月20日率先推出「經典大麥克」、「歡聚可樂」；9月27日則以「人氣薯條」、「暢快雪碧」接力登場。
📌必勝客回歸「芝心圈圈＋月亮」團圓99元 中秋「懶人烤爐」
必勝客PK雙饗卡APP獨享，10月2日前MyBox平日優惠，指定個人比薩口味任選1個、搭配薯金幣小份與330ml飲料1瓶，一次爽吃主食、副食加飲料只要99元！包括人氣口味夏威夷、雙層美式臘腸、燻雞絲蘑菇、彩蔬鮮菇通通有，而且外帶外送同享優惠。提醒大家，個人比薩選擇升級餅皮需另外加價。
中秋節PK APP獨家開搶「懶人烤爐」，中秋節烤肉免生火！走到哪烤到哪，操作簡單又不用清洗換網，中秋烤肉趴爽爽好拍又實用。搭配象徵把月亮摘下來的期間限定「月見韓式烤五花比薩」，儀式感滿滿。
必勝客中秋節回歸零傷害披薩「芝心圈圈」，這次還讓「月亮＋圈圈」好好團圓、合體不分開，會拉絲的芝心圈圈搭配香濃醇厚的莫札瑞拉月亮起司餅，才是完整滿月。限定PK雙饗卡APP獨享，「外帶買大送大」或「外送買大送小」加購「月亮圈圈披薩」，團圓價只要99元，期間限定只到10月1日。
📌肯德基「6塊炸雞蛋撻桶」399元
肯德基除了推出「日式可樂餅咔啦雞腿堡新品」，團圓時刻再打造中秋限定賞月餐，「咔啦脆雞 x 6＋原味蛋撻 x 6＋QQ球」下殺54折，只要399元（原價734元），相當於現賺355元有夠划算！提醒大家，即日起至9月28日限時預購。
📌漢堡王買一送一！無麵包漢堡爽吃「整顆都是肉」
中秋節漢堡王回歸無麵包系列漢堡「整顆都是肉」，9月21日至10月10日開吃雙層烤牛、雙層辣腿排，新上市「無麵包雙層脆雞堡」，還有最狂的「無麵包四層烤牛堡」，號稱超越牛排館給的肉量，總共4層澳洲火烤牛肉排「整顆都是肉」有夠厚實，搭配當季時蔬、美式起士，中秋節不用動手就能爽吃烤肉！
漢堡王9月「五臟廟優惠券」，即日起至10月2日，全門市（不適用於兒童樂園、機場及竹科台積P1、台中美光、南科台積店等商場店），每日10:30至打烊前30分鐘供應，包括薯條(中)、4塊雞塊、小華堡都有「買一送一」，「個人超省餐」海老Q彈堡餐109元、荒野小怪獸起司牛脆雞堡餐119元、雙層田園華鱈魚堡餐139元，「雙人激省餐」雙起司牛堡餐＋脆雞堡餐＋6塊雞塊199元等。
📌拿坡里炸雞「戰斧雞腿買一送一」
拿坡里炸雞店則祭出「戰斧雞腿」優惠，即日起至10月11日，「2隻戰斧雞腿」，特價139元（原價220元），現省81元；「4隻戰斧雞腿」，則特價269元（原價440元），賺到171元。
三商i美食卡會員還有獨家優惠！只需1點點數，就能領取優惠券，爽吃拿坡里炸雞「戰斧雞腿買一送一」超值優惠，相當於「2隻戰斧雞腿」只花110元就能吃到。提醒大家，優惠券發放期為即日起至9月30日，可兌換至10月5日。
慶祝中秋節，拿坡里披薩.炸雞也推出炸雞66折優惠！全台門市即日起至10月1日，「1公斤腿排桶」特價319元（原價450元）、「2公斤腿排桶」特價599元（原價900元）。
📌達美樂「黃金月見四喜披薩」！天天半價199元起
台灣達美樂中秋節推出期間限定「黃金月見四喜披薩」，一次集結「海鮮、超級豪華、夏威夷、龍蝦舞沙拉」四喜熱門口味，搭配滿滿濃郁 100%的莫扎瑞拉起司與切達起司，融化在中間化身成月亮，還可搭配天天外帶披薩半價優惠活動，12 吋「黃金月見四喜大披薩」一個只要 351 元；新品「客家小炒披薩」、「梅干扣肉披薩」及「客家雙喜披薩」和其他全口味都有優惠，最低199元起開吃。
📌摩斯漢堡免費送4萬杯冰紅茶！抽獎「一年份米漢堡」
摩斯漢堡新推出「天丼珍珠堡」、「筑前煮豚燒珍珠堡」。秋季新品上市號召「米漢堡達人」，即日起至10月31日，上午10:30後購買米漢堡套餐或雙人餐並登錄發票，就有機會抽中最大獎「一年份米漢堡」；消費「天丼珍珠堡」套餐或雙人餐，則再加碼抽「萬元摩斯卡」。同步推出會員專屬獨享服務，即日起至9月30日，體驗「免排隊」直接在座位點餐，加碼贈送「大杯摩斯冰紅茶電子兌換券」乙張，共限量4萬份。
📌21世紀風味館買「烤雞送套餐」
21Plus推出「中秋好食雞」套餐，即日起至9月30日，購買21香草烤雞(附2醬) 即贈「起司烤餅」(8 吋)＋蜂蜜綠茶(L)兩杯，幫大家直接把單點烤雞變套餐，升級不加價。
📌頂呱呱烤腿雙人餐下殺68折
頂呱呱中秋節9月18日至10月1日，連續14天祭出「秋嗨嗨烤腿雙人餐」下殺68折，爽吃「無敵烤腿＋原味炸雞＋原味雞腿＋呱呱包＋地瓜薯條＋35元飲品 x 2，一次爽吃全部只要特價299元（原價444元），當場現賺145元；還有「爽嗨嗨辣味獨享餐」大嗑辣味炸雞 x 2＋雞脖子＋原味雞腿＋35元飲品，特價189元（原價253元）。
KWAKWACLUB會員購買中秋限定套餐，掃瞄門市現場DM或會員線上領取即送一張呱刮卡，有機會抽中roborock S5 Max掃地機器人、Nintendo Switch（OLED款式）薩爾達傳說王國之淚版主機、頂呱呱中秋聯名禮盒、1元呱呱包券、呱呱包／地瓜薯條優惠券等好禮。