國旅「房價貴慘」被台人罵爆！專家曝背後真相：有時真不是給你住

苗栗國房價崛起！預售屋總價1140萬超車高雄　5年漲200%！原因曝

▲近年來房價上漲快速，除七都以外，苗栗、基隆、彰化及台東4個縣市，預售屋總價中位數已經突破千萬元。（示意圖／永慶房屋提供）
▲近年來房價上漲快速，除七都以外，苗栗、基隆、彰化及台東4個縣市，預售屋總價中位數已經突破千萬元。（示意圖／永慶房屋提供）

記者徐銘穗/綜合報導

不只六都、新竹縣市預售屋總價中位數站上千萬，最新統計苗栗、基隆、彰化及台東等4縣市預售屋已幾進千萬俱樂部，當中苗栗縣更以1140萬元的預售屋中位數超車高雄。專家分析，苗栗近年房價起飛與竹科竹南園區擴廠與五楊高架向南延伸規劃有關。

我是廣告 請繼續往下閱讀
永慶房產集團觀察預售屋中位數近5年的變化，發現苗栗縣預售屋房價爬升明顯，預售屋中位數從2019年的565萬元迅速爬升至1140萬元，成長逾200%，2023年的房價甚至高過七都高雄市的1056萬元。

▲近五年1至8月預售屋交易總價中位數。（圖／永慶房屋提供）
▲近五年1至8月預售屋交易總價中位數。（圖／永慶房屋提供）
永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，苗栗縣近年受竹科竹南園區擴廠與五楊高架向南延伸規劃影響，帶動人口移入與房價成長，而成熟的生活機能與較新竹親民的價格，吸引不少通勤新竹的自住購屋者在此置產，也因此苗栗縣熱門交易行政區主要集中在頭份與竹南。

基隆彰化鄰近主要都會區 帶動房價上漲

基隆市、彰化縣與台東縣三個縣市也是七都以外預售屋交易總價中位數突破千萬元的縣市。陳金萍指出，基隆除了在地自住需求外，雙北地區高昂的房價，也促使部分民眾外擴至基隆居住。隨著TPASS通勤月票上路後，北北基桃生活圈更為緊密，再加上南港軟體園區產業聚落成型，以及汐止科學園區產業的陸續進駐，使得區域發展日益全面，連帶推升基隆預售屋房價。

彰化縣預售交易多集中在彰化市，其地理位置與台中相鄰，大約半小時內可以到達台中西屯，比起台中部分臨海的行政區，甚至能夠更快進入台中市區。而親民的房價，吸引不少原本欲居住台中的民眾轉向彰化居住，再加上彰化當地自住需求，也使得彰化預售推案熱絡，進而抬升預售屋價格。

東部地區的好山好水，從過去就吸引不少富裕族群、退休族於台東置產，作為度假、退休住宅之用。隨著台鐵南迴線電氣化完成，從高雄到台東最快2小時內就能抵達，更是帶動觀光熱潮，不但持續吸引外地民眾於台東購置度假、退休宅之外，也吸引了部分投資民眾，看好未來台東觀光發展，購置住宅經營民宿。

▲台東預售屋總價中位數站上千萬元大關，專家分析主要受惠退休宅及觀光投資。圖為復古列車藍皮解憂號。（圖／雄獅旅遊提供）
▲台東預售屋總價中位數站上千萬元大關，專家分析主要受惠退休宅及觀光投資。圖為復古列車藍皮解憂號。（圖／雄獅旅遊提供）
產業進駐雲林 房價推升猛烈

近幾年來全台房價猛烈推升，台灣本島19縣市的預售屋交易中位數已多突破千萬門檻，僅剩雲林縣、嘉義縣、嘉義市、南投縣、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣等7縣市，目前預售屋交易總價中位數還在千萬元以下。

值得特別關注的是雲林縣。雲林縣屬農業大縣，過去房價相對低廉，但近年來GOOGLE將在雲林科技工業區購地籌建資料中心、以及科技大廠陸續進駐中科虎尾園區等，吸引相關產業跟進投資。隨著產業陸續到位，就業人口持續遷入，有望持續帶動自住購屋需求，預售屋中位數價格恐怕也會很快突破千萬大關。

🔴最新揭露全國購屋痛苦指數（房價所得比）為9.61倍，最痛苦的當數台北市15.77倍，也就是台北人要15.77年不吃不喝才能買房。買房真有那麼難？《NOWnews今日新聞》周日專欄《如何買房》，看專家帶讀者了解買房眉角。

1至8月雙北預售屋飆新高！大安區單價衝破170萬　中古屋也破百萬

2023上半年預售屋熱區！三重買氣最夯　西屯房價破6字頭超車新北

6月預售揭露1.3萬件創19個月新高 新竹買氣最暢旺！7月後恐降溫

打炒房專法上路後！北市爆首宗落跑建商　專家教5招買預售不踩雷

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞