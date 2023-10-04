CoCo紅果小姐「第二杯折50元」！星巴克「買ㄧ送ㄧ」隱藏優惠

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CoCo都可週三好友日，今天9月13日一日限定，祭出強勢回歸的紅果小姐(大)「第二杯折50元」好康，以火龍果搭配酸甜柳橙、及滑順清爽的優酪乳，鮮豔欲滴的顏色讓人食指大動。
提醒大家，甜度、冰塊固定比例不可調整；記得要先領券，於購物車中才能使用；限使用CoCo都可訂線上點單，優惠不併用；限10月4日使用；每人可獲得2張，限第2、4杯可享折扣；商品數量有限，售完為止；本活動商場門市/部分門市除外。
📌星巴克「買ㄧ送ㄧ」隱藏優惠
星巴克foodomo限定好友分享，即日起至11月1日每週三至五，每週三至五，指定飲品「買一送一」。特大杯「焦糖瑪奇朵」兩杯優惠價170元（原價340元）、特大杯「美式」兩杯優惠價125元（原價250元），還有特大杯「那堤」兩杯優惠價150元（原價300元），換算下來每一杯都是百元有找相當划算。
📌萬波島嶼紅茶：一杯25元！麗雅烏龍「4杯100元」
而萬波島嶼紅茶即日起至10月10日國慶日，限門市現場購買、電話與你訂自取，推出大杯麗雅烏龍「4杯100元」優惠。提醒大家，僅供微糖少冰、無糖少冰選擇），每日限量供應，售完為止；料限當場一次領取，且不與其他優惠合併使用；台南三井店與其餘購買管道不適用。