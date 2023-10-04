7-11咖啡免費送《新楓之谷》杯塞！國慶連假「買10送10」可寄杯

CoCo紅果小姐「第二杯折50元」！星巴克「買ㄧ送ㄧ」隱藏優惠

▲CoCo都可週三好友日紅果小姐「第二杯折50元」！星巴克「買一送一」隱藏優惠划算喝焦糖瑪奇朵、美式、那堤，還有一杯25元的萬波麗雅烏龍，可以喝到雙十國慶連假。（圖／記者蕭涵云攝）
▲CoCo都可週三好友日紅果小姐「第二杯折50元」！星巴克「買一送一」隱藏優惠划算喝焦糖瑪奇朵、美式、那堤，還有一杯25元的萬波麗雅烏龍，可以喝到雙十國慶連假。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

星巴克又有「買一送一」隱藏優惠！焦糖瑪奇朵、美式、那堤3款人氣咖啡飲品划算開喝。CoCo都可今（13）日週三好友日，則有紅果小姐「第二杯折50元」好康！別忘了還有一杯25元的萬波麗雅烏龍，可以喝到雙十國慶連假喔。

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📌CoCo都可：紅果小姐「第二杯折50元」
CoCo都可週三好友日，今天9月13日一日限定，祭出強勢回歸的紅果小姐(大)「第二杯折50元」好康，以火龍果搭配酸甜柳橙、及滑順清爽的優酪乳，鮮豔欲滴的顏色讓人食指大動。

提醒大家，甜度、冰塊固定比例不可調整；記得要先領券，於購物車中才能使用；限使用CoCo都可訂線上點單，優惠不併用；限10月4日使用；每人可獲得2張，限第2、4杯可享折扣；商品數量有限，售完為止；本活動商場門市/部分門市除外。

▲CoCo都可週三好友日強勢回歸紅果小姐，祭出「第二杯0元」！加上初韻、春陽茶事共3大手搖飲「買一送一」；星巴克則聯名Disney迪士尼，爽喝「2杯6折」。（圖／翻攝自CoCo都可FB）
▲CoCo都可週三好友日，本週推出紅果小姐「第二杯折50元」。（圖／翻攝自CoCo都可FB）
📌星巴克「買ㄧ送ㄧ」隱藏優惠
星巴克foodomo限定好友分享，即日起至11月1日每週三至五，每週三至五，指定飲品「買一送一」。特大杯「焦糖瑪奇朵」兩杯優惠價170元（原價340元）、特大杯「美式」兩杯優惠價125元（原價250元），還有特大杯「那堤」兩杯優惠價150元（原價300元），換算下來每一杯都是百元有找相當划算。

▲星巴克花蓮理想門市祭出開幕限定優惠。（圖／記者蕭涵云攝）
▲星巴克花蓮理想門市是「夢幻童話木屋」引爆人潮與話題；划算喝「買一送一」隱藏優惠。（圖／記者蕭涵云攝）
📌萬波島嶼紅茶：一杯25元！麗雅烏龍「4杯100元」
而萬波島嶼紅茶即日起至10月10日國慶日，限門市現場購買、電話與你訂自取，推出大杯麗雅烏龍「4杯100元」優惠。提醒大家，僅供微糖少冰、無糖少冰選擇），每日限量供應，售完為止；料限當場一次領取，且不與其他優惠合併使用；台南三井店與其餘購買管道不適用。

▲雙11超狂16家咖啡、手搖飲優惠懶人包秘笈！星巴克大人氣萬波限定大杯「金萱珍波粉11元」，春陽茶事TOP 5烏龍系列「買1送1」，序序茶「0元喝紅茶、1元喝珍奶」，初韻3款人氣手搖飲「加1元多1件」，大苑子鮮果咖啡「同品項第二杯11元」等。（圖／萬波島嶼紅茶 Wanpo Tea Shop提供）
▲萬波島嶼紅茶限定麗雅烏龍「4杯100元」，換算下來一杯才25元！（圖／萬波島嶼紅茶 Wanpo Tea Shop提供）

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